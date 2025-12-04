İzmir'de kalp hastası Mustafa Çimen yapay kalp ile hayata tutundu!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan kronik kalp hastası Mustafa Çimen (36), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan yapay kalp ameliyatı ile hayata tutundu. Çimen, kalbin hem sağ hem sol tarafına destekleyici iki cihaz takıldığı için iki çanta ile yaşamını devam ettirecek.

BİRAZ ZOR OLACAK

Çimen, "Musküler Distrofi hastasıyım. Bu ilerledikçe 2016 yılında kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Ayaklarımda ve vücudumda şişlik şikayetlerim başladı. Ayaklarım şişince yürüyemiyordum. Halsizlik oluyordu. 15 günde bir hastanede yatıyordum. Tedavinin ardından çıkıyordum. Bu yapay kalp cihazı çantalarıyla yaşamak biraz zor olacak ama yine de bu halime şükür. İmkanı olan organ bağışı yapsın. Bağış artarsa benim gibi hastalar beklemez. Evimi, çocuklarımı özledim" diyerek yaşadığı zorlu süreci anlattı.