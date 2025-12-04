Çocuklarda obezite artıyor: Tedbir alınması şart!

Çağımızın problemi obezite, giderek artıyor. İlerleyen dönemlerde karaciğer yağlanması, hipertansiyon, diyabet ve bazı kanser türlerine neden oluyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, "Çocuklarda bile obezitenin görülme sıklığı artmaktadır. Havuç, elma, kavun, karpuz gibi glisemik indeksi yüksek gıdaları çok tüketmemeli, düzenli egzersiz yapılmalı. Yetişkinler günde en az 5 bin adım atmalıdır" diye konuşuyor.

