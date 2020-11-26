Bilim insanları, dünyayı saran Coronavirüs'e çare bulmak için kolları sıvadı. 1 milyondan fazla insanı hayattan koparan virüse karşı aşı çalışmaları hızlandı. Her ülke, kendi aşısını överken insanların kafası karıştı. Herkesin merak ettiği birkaç soru var koronavirüs aşısı bulundu mu? Koronavirüs aşısında son durum nedir? Koronavirüs aşısı ne kadar? gibi. TAKVİM, deneysel çalışmaları devam eden aşılarla ilgili bilinmesi gerekenleri ünlü profesörlere danıştı.
GENETİK AŞININ YAN ETKİSİ AZ
PROF. DR. OSMAN ERK: Pfizer/ BioNTech ve Moderna'nın ortak özelliği mRNA aşısı olmaları. RNA aşıları insan genetiğini değiştirmiyor. Bu yüzden yan etkisi daha az. RNA aşıları sentetik aşılar olduğu için üretimi de daha kolay. Çinli Sinovac ise eski bir yöntem olan 'inaktif virüs' tekniğine göre hazırlandı. Aşıda, enfekte etme özelliğini yitirmiş olan virüs vücuda verilerek, vücudun bağışıklık kazanması hedefleniyor. Astrazeneca aşısında genetiği değiştirilmiş nezle virüsünden yararlanılıyor.
ÇİN AŞISI DAHA AZ KORUYOR
PROF. DR. MEHMET CEYHAN: BioNTech ile Moderna aşıları mRNA özelliği taşır. İnsan DNA'sını bozmaz. Bunlar güvenilir aşılardır. Sinovac'ın ürettiği Çin aşısı ise inaktif özelliğe sahip. Canlılığını yitirmiş virüs içeriyor. En eski aşılama yöntemlerinden biri. Bağışıklık yanıtı daha düşük olur. Salgını sadece aşı salgını bitirebilir. Bağışıklığın sağlanması için toplumun yüzde 60'ının aşılanması gerekir. Bu durumda salgının bitmesi 2 yılı bulur.
YAN ETKİSİ DAHA HAFİF
PROF. DR. FEHMİ TABAK: Çinli inaktif virüs aşısı daha eski bir yöntem. Virüsü üretip değişik maddeler veya ısıyla inaktif hale getiriyorsunuz. Bu aşıda da tolere edilebilecek, hafif ateş, aşı yerinde ağrı vb. gibi yan etkiler var. Hiçbir zaman Çin aşısı mı BioNtech aşısı mı diye düşünmemeli. Önceliğimiz salgının bitmesi.
BAŞARIYA ODAKLANIN
PROF. DR. SERAP ŞİMŞEK YAVUZ: BioNTech'in dezavantajı - 70 derece de saklanması. Avantajı ise kısa sürede çok fazla üretebilmesi. Yani virüsü çoğaltmanıza gerek yok. Çin aşısında virüsü çoğaltmanız gerekiyor ki bu da zor bir süreç. 4 derecede saklanıyor. Benim önerim aşının ülkesine değil başarı oranına odaklanılması.
KORONAVİRÜS AŞISI NE KADAR?
Biontek ve Pfizer tarafından gelişitirilen MRNA aşısı. Yüzde 95 koruma sağlıyor. Virüse karşı 1 yıl bağışıklık sağlıyor. Eksi 70 derecede saklanması gerekiyor. Fiyatı 19.5 dolar (Yaklaşık 155 TL)
Moderna aşısı: Yüzde 94.5 koruma sağlıyor. İki doz uygulanıyor. En pahalı COVİD aşısı. 2 ila -8 derece arasında 30 gün saklanabiliyor. Ne kadar koruyacağı belli değil. Fiyatı 32 dolar (255 Türk Lirası)
Oxford AstraZeneca aşısı: Ölü virüsten elde edilen inaktif bir aşı. Koruyuculuğu yüzde 70. Normal buzdolabı sıcaklığında saklanabiliyor. 2 doz uygulanıyor. 1 yıl koruyor. Fiyatı 3 sterlin. (Yaklaşık 32 TL)
Sputnik V: Ölü virüsten elde edilen aşı. Yüzde 92 koruma sağlıyor. Normal buzdolabı sıcaklığında saklanabiliyor. 2 doz uygulanıyor. Bir dozu 10 dolar (80 TL)
Coronavac: Çinli Sinovac firması tarafından geliştirildi. Başarı oranı yüzde 92-98... İki hafta arayla iki doz olarak uygulanıyor. 2-8 derecede saklanabiliyor. Fiyatı henüz belli değil.
50 MİLYON AŞI GELİYOR
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısından sonra açıklamalar yaptı: Vakamız bugün (dün) 28 bin 351. Semptom göstermeyen pozitif vakaları da açıklayacağız. Nisanda ilk aşımıza kavuşacağız. Aşı ücretsiz olacak. Çin'den aralık, ocak ve şubatta 50 milyon doz aşı alacağız. Koca, İmamoğlu'nun iddialarına da yanıt verdi: Enfeksiyon bulgusu olan her hasta Covid hastası mıdır? Herkes icraata odaklanmalı.
168 KİŞİ VEFAT ETTİ
Türkiye'de dün yapılan 164 bin 547 testten 6 bin 814 kişiye hastalık tanısı konuldu. Ağır hasta sayısı 4 bin 641 oldu. 168 kişi hayatını kaybetti. 3 bin 911 kişi ise iyileşti.