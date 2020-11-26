Coronavac: Çinli Sinovac firması tarafından geliştirildi. Başarı oranı yüzde 92-98... İki hafta arayla iki doz olarak uygulanıyor. 2-8 derecede saklanabiliyor. Fiyatı henüz belli değil.

50 MİLYON AŞI GELİYOR

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısından sonra açıklamalar yaptı: Vakamız bugün (dün) 28 bin 351. Semptom göstermeyen pozitif vakaları da açıklayacağız. Nisanda ilk aşımıza kavuşacağız. Aşı ücretsiz olacak. Çin'den aralık, ocak ve şubatta 50 milyon doz aşı alacağız. Koca, İmamoğlu'nun iddialarına da yanıt verdi: Enfeksiyon bulgusu olan her hasta Covid hastası mıdır? Herkes icraata odaklanmalı.

168 KİŞİ VEFAT ETTİ



Türkiye'de dün yapılan 164 bin 547 testten 6 bin 814 kişiye hastalık tanısı konuldu. Ağır hasta sayısı 4 bin 641 oldu. 168 kişi hayatını kaybetti. 3 bin 911 kişi ise iyileşti.