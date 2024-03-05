538.200 TL’ye Hyundai Bayon, 613.888 TL’ye Dacia Duster SUV bu fiyata kaçmaz!

Bu fiyatlar, ÖTV muafiyeti hakkından faydalanmak isteyen vatandaşlar için oldukça cazip seçenekler sunuyor. Özellikle ekonomik koşulların giderek zorlaştığı bir dönemde, bu avantajdan yararlanarak, daha uygun fiyatlarla kaliteli ve yeni bir araç sahibi olmak mümkün.

ÖTV Muafiyeti Nasıl Uygulanır?

ÖTV muafiyeti, asgari geçim şartlarını sağlayamayan vatandaşlar için devlet tarafından sunulan bir haktır. Bu muafiyetten yararlanabilmek için e-Devlet Kapısı üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) yapılan başvurular sonucunda, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen bireyler, belirlenen modellerde düşük maliyetlerle araç sahibi olabiliyor.