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538.200 TL'ye Hyundai Bayon, 613.888 TL'ye Dacia Duster SUV bu fiyata kaçmaz!

Türkiye'de sıfır kilometre otomobil satın almak isteyenler için ÖTV muafiyeti büyük bir avantaj sunuyor. Özellikle son dönemlerde araç fiyatlarında yaşanan artışlar, yeni araç almayı planlayan vatandaşları zorluyor. Mart ayında beklenen yeni zamlar öncesinde, sıfır kilometre araç almayı düşünenler için ÖTV muafiyet hakkından faydalanarak uygun fiyatlarla araç sahibi olma imkanı doğuyor.

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 16:02 Güncelleme 05 Mart 2024, 16:02
538.200 TL’ye Hyundai Bayon, 613.888 TL’ye Dacia Duster SUV bu fiyata kaçmaz!

Hyundai Bayon ve Dacia Duster gibi popüler modeller için sunulan ÖTV muafiyetli fiyatlar, uygun maliyetle kaliteli bir araç satın alma fırsatı sunuyor. Bu avantajdan yararlanmak isteyen vatandaşların, belirtilen başvuru kanalları üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Hyundai Bayon ve Dacia Duster: ÖTV Muafiyetli Fiyatlar

Hyundai Bayon ve Dacia Duster modelleri için açıklanan ÖTV muafiyetli fiyatlar şöyle:

  • Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 Beygir Jump Benzin Manuel: 538.200 TL

  • Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 Beygir Jump Benzin Otomatik: 557.500 TL

  • Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 Beygir Style Benzin Otomatik: 562.450 TL

  • Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 Beygir Elite Benzin Otomatik: 573.700 TL

  • Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 Beygir Style Benzin Otomatik: 599.400 TL

  • Dacia Duster 1.0 Turbo Benzinli Motor 90 Beygir 4×2 Comfort Donanım: 613.888 TL

  • Dacia Duster ECO-G Benzinli – LPG'li Turbo 100 Beygir 4×2 Comfort: 623.611 TL

  • Dacia Duster ECO-G Benzinli – LPG'li Turbo 100 Beygir 4×2 Prestige: 648.787 TL

  • Dacia Duster 1.3 Turbo 150 Beygir Otomatik Vites 4×2 Comfort: 675.555 TL

  • Dacia Duster 1.3 Turbo Motor 150 Beygir 4×4 Comfort: 691.666 TL

Bu fiyatlar, ÖTV muafiyeti hakkından faydalanmak isteyen vatandaşlar için oldukça cazip seçenekler sunuyor. Özellikle ekonomik koşulların giderek zorlaştığı bir dönemde, bu avantajdan yararlanarak, daha uygun fiyatlarla kaliteli ve yeni bir araç sahibi olmak mümkün.

ÖTV Muafiyeti Nasıl Uygulanır?

ÖTV muafiyeti, asgari geçim şartlarını sağlayamayan vatandaşlar için devlet tarafından sunulan bir haktır. Bu muafiyetten yararlanabilmek için e-Devlet Kapısı üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) yapılan başvurular sonucunda, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen bireyler, belirlenen modellerde düşük maliyetlerle araç sahibi olabiliyor.

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