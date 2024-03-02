Volkswagen Polo, Peugeot 208, Dacia Duster! 559,444 TL’lik özel fiyatla satışa çıktılar!

ÖTV muafiyeti, engelli vatandaşlara yönelik önemli bir kolaylık sunarak, onların sıfır kilometre otomobil sahibi olmalarını daha erişilebilir kılıyor. 2024 yılında da birçok marka ve model, bu avantajdan yararlanmak isteyenler için cazip fiyatlarla sunulmaya devam edecek. ÖTV muafiyeti hakkında yapılan kapsamlı araştırmalar, bu haktan faydalanma şartlarını ve süreçleri daha iyi anlamayı sağlıyor.

ÖTV Muafiyeti Nedir ve Kimlere Verilir? Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti, devlet tarafından belirlenen özel durumları olan vatandaşlara sunulan bir haktır. Bu hak, engelli bireyler başta olmak üzere, belirli şartları taşıyan kişilere, sıfır kilometre otomobil alımlarında vergi avantajı sağlar. En az %90 engelli raporuna sahip bireyler, bu muafiyetten yararlanabilir. ÖTV muafiyeti, araç fiyatlarında ciddi bir düşüş sağlayarak, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçlar.