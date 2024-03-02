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Volkswagen Polo, Peugeot 208, Dacia Duster! 559,444 TL'lik özel fiyatla satışa çıktılar!

Sıfır kilometre otomobil almanın hayalini kuranlar için ÖTV muafiyeti büyük bir avantaj sunuyor. Özellikle yüksek otomobil fiyatları karşısında belirli vatandaşlara tanınan bu muafiyet, araç sahibi olmayı daha ulaşılabilir bir hale getiriyor. Peki, ÖTV muafiyeti nedir, kimler bu haktan faydalanabilir ve avantajlı fiyatlar nasıl şekilleniyor?

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 11:45 Güncelleme 02 Mart 2024, 11:45
Volkswagen Polo, Peugeot 208, Dacia Duster! 559,444 TL’lik özel fiyatla satışa çıktılar!

ÖTV muafiyeti, engelli vatandaşlara yönelik önemli bir kolaylık sunarak, onların sıfır kilometre otomobil sahibi olmalarını daha erişilebilir kılıyor. 2024 yılında da birçok marka ve model, bu avantajdan yararlanmak isteyenler için cazip fiyatlarla sunulmaya devam edecek. ÖTV muafiyeti hakkında yapılan kapsamlı araştırmalar, bu haktan faydalanma şartlarını ve süreçleri daha iyi anlamayı sağlıyor.

ÖTV Muafiyeti Nedir ve Kimlere Verilir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti, devlet tarafından belirlenen özel durumları olan vatandaşlara sunulan bir haktır. Bu hak, engelli bireyler başta olmak üzere, belirli şartları taşıyan kişilere, sıfır kilometre otomobil alımlarında vergi avantajı sağlar. En az %90 engelli raporuna sahip bireyler, bu muafiyetten yararlanabilir. ÖTV muafiyeti, araç fiyatlarında ciddi bir düşüş sağlayarak, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçlar.

ÖTV Muafiyeti ile Otomobil Almanın Kuralları

ÖTV muafiyetiyle otomobil almak, belirli kurallar çerçevesinde gerçekleşir. Bu hak, 5 yıllık periyotlar halinde kullanılabilir. Yani, bir birey ÖTV muafiyetiyle sıfır kilometre bir otomobil aldığında, bir sonraki alım için 5 yıl beklemek zorundadır. Ayrıca, bu muafiyetle alınan araçların, 5 yıl boyunca satılmaması gerekmektedir. Aksi takdirde, muaf olunan vergi, devlete geri ödenmelidir.

2024 Yılı İçin ÖTV Muafiyetiyle Alınabilecek Otomobiller ve Fiyatları

Dacia ve Peugeot gibi markalar, 2024 yılı için engelli bireylere özel fiyatlar sunuyor. Dacia'nın popüler modelleri olan Sandero ve Duster, avantajlı fiyatlarla dikkat çekiyor.

Örneğin, Sandero Essential Tce 90 bg CVT modeli, 545,000 TL gibi bir fiyatla engelli bireylere sunuluyor. Peugeot'un 2008 ve 208 modelleri de, ÖTV indirimiyle birlikte cazip fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Peugeot 2008 ACTIVE PRIME modeli, 825,000 TL gibi bir fiyatla listeleniyor.

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo, hem ekonomik fiyatı hem de şehir içindeki kullanım kolaylığıyla ön plana çıkıyor. Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 Beygir Life Manuel Vites modeli, 610,222 TL gibi bir fiyatla engelli bireyler için uygun bir seçenek oluşturuyor.

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