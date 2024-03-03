En ucuz otomobil markaları hangileri? Mart ayı fiyat listesi belli oldu! Renault, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Skoda, Opel...

Otomobil almak isteyenler her gün markaların kampanyalarını takip ederken Mart ayı fiyat listesi belli oldu. Birçok marka Mart ayında alıcıları cezbeden fiyatlarla karşımıza çıktı. İşte Renault, Fiat, Volkswagen, Hyundai ve diğer markaların en uygun otomobil modelleri...
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com'da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırlanan 'Otomobil Piyasası Görünümü' raporunda son dönemde otomobil piyasasında yaşanan değişimler incelendi.
Ocak ayında yayınlanan rapora göre satılık otomobil reel fiyatı 2023 yılının ocak ayına göre yüzde 8,5 bir önceki aya göre ise (Aralık 2023) yüzde 6 düştü. Otomobil cari fiyatı geçen yılın ocak ayına göre yüzde 50,9 artarken aralık ayına (2023) kıyasla değişmedi.
Ocak ayında ortalama otomobil fiyatı 860 bin 443 lira oldu. Otomobil talep endeksi aralık ayına kıyasla yüzde 5,6 arttı.