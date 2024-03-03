En ucuz otomobil markaları hangileri? Mart ayı fiyat listesi belli oldu! Renault, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Skoda, Opel...

Otomobil almak isteyenler her gün markaların kampanyalarını takip ederken Mart ayı fiyat listesi belli oldu. Birçok marka Mart ayında alıcıları cezbeden fiyatlarla karşımıza çıktı. İşte Renault, Fiat, Volkswagen, Hyundai ve diğer markaların en uygun otomobil modelleri...