SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Otomobil Haberleri

PEUGEOT 3008, Fiat Egea Cross, Renault Clio ve Hyundai İ20 ÖTV şartsız yeni fiyatları duyurdu!

Türkiye otomotiv pazarı, 2024 Mart ayında sıfır kilometre araçlarda fiyat artışı yapmama kararıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu durum, otomobil almayı düşünen tüketiciler için önemli bir avantaj sunuyor. Ancak, genel alım gücüyle kıyaslandığında fiyatların hala yüksek olduğu algısı piyasada hakim.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 12:26 Güncelleme 04 Mart 2024, 12:26
PEUGEOT 3008, Fiat Egea Cross, Renault Clio ve Hyundai İ20 ÖTV şartsız yeni fiyatları duyurdu!

Devletin sağladığı ÖTV muafiyeti, özellikle engelli bireyler başta olmak üzere bazı koşulları karşılayan vatandaşlar için ciddi bir maliyet avantajı sağlıyor. Bu muafiyet sayesinde, sıfır kilometre araçlar daha erişilebilir hale geliyor. %90 ve üzeri engelli bireyler, bu destekten faydalanabiliyorlar, ancak aldıkları aracı 5 yıl süreyle satamıyorlar ya da satmak istemeleri durumunda ÖTV muafiyeti tutarında bir ödeme yapmaları gerekiyor.

ÖTV indirimli araç alımı, özellikle engelli bireyler için büyük bir avantaj sağlıyor. ÖTV indirimi sayesinde, engelli bireyler daha uygun fiyatlarla araç sahibi olabiliyorlar. Bu sürecin nasıl işlediğine dair bir örnek üzerinden giderek, farklı ÖTV indirim oranlarına göre aracın brüt fiyatının nasıl hesaplandığını gösterelim.

ÖTV İndirimli Araç Fiyatı Hesaplama Örneği

Satış bedeli 1.591.200 TL olan bir aracın ÖTV indirimli brüt fiyatı, farklı indirim oranlarına göre nasıl hesaplanır? Aşağıda, bu hesaplamayı yapmak için kullanılan formülleri ve sonuçları bulabilirsiniz.

%45 ÖTV İndirimi ile Hesaplama:

  • İlk olarak, aracın brüt fiyatını bulmak için 300.000 TL / 1.45 formülünü kullanıyoruz.
  • Bu hesaplama sonucunda, %45 ÖTV indirimli brüt fiyat: 206.896 TL olarak çıkıyor.

%50 ÖTV İndirimi ile Hesaplama:

  • Aracın brüt fiyatını bulmak için 300.000 TL / 1.50 formülünü uyguluyoruz.
  • %50 ÖTV indirimli brüt fiyat: 200.000 TL olarak hesaplanıyor.

%80 ÖTV İndirimi ile Hesaplama:

  • Bu sefer aracın brüt fiyatını bulmak için 300.000 TL / 1.80 formülünü kullanıyoruz.
  • Sonuç olarak, %80 ÖTV indirimli brüt fiyat: 166.666 TL oluyor.

Popüler Modeller ve Güncel Fiyat Analizi

FIAT EGEA CROSS

Fiat'ın popüler modeli Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP, güncel satış fiyatı 825.900 TL olarak belirlendi. %80 ÖTV ve %20 KDV'ye tabi olan bu modelin vergisiz net fiyatı 382.361 TL olarak hesaplanıyor.

RENAULT CLİO

Renault Clio'nun equilibre 1.0 SCe 65 hp modeli, güncel piyasa fiyatıyla 826.900 TL. Bu model için hesaplanan vergisiz net fiyat 382.824 TL'ye denk geliyor.

HYUNDAİ İ20

Hyundai i20 1.4 MPI 100PS Jump Benzin modeli için belirlenen güncel satış fiyatı 920.000 TL. Bu modelin vergisiz fiyatı 425.925 TL, bu da aracın %80 ÖTV dilimine girdiğini gösteriyor.

PEUGEOT 3008

Peugeot 3008 modelinin güncel satış fiyatı 1.746.000 TL. %80 ÖTV ve %20 KDV dilimine giren bu aracın vergisiz net fiyatı 808.333 TL olarak hesaplanıyor.

Sıfır kilometre otomobillerin fiyatlarındaki stabil durum ve ÖTV muafiyeti gibi fırsatlar, alıcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Ancak, fiyatların genel alım gücüne uygunluğu ve vergi avantajlarından maksimum düzeyde yararlanma yolları, alıcıların stratejik planlamalarında önemli bir yer tutuyor. Bu süreçte, fiyat analizi ve vergi muafiyetleri hakkında detaylı bilgi edinmek, alıcıların en uygun koşullarda araç sahibi olmalarına yardımcı olacak kritik faktörler arasında yer alıyor.

En ucuz otomobil markaları hangileri? Mart ayı fiyat listesi belli oldu! Renault, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Skoda, Opel...En ucuz otomobil markaları hangileri? Mart ayı fiyat listesi belli oldu! Renault, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Skoda, Opel...
En ucuz otomobil markaları hangileri? Mart ayı fiyat listesi belli oldu! Renault, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Skoda, Opel...
Volkswagen Polo, Peugeot 208, Dacia Duster yok satar: 559,444 TLlik özel fiyatla satışa çıktılar!Volkswagen Polo, Peugeot 208, Dacia Duster yok satar: 559,444 TLlik özel fiyatla satışa çıktılar!
Volkswagen Polo, Peugeot 208, Dacia Duster yok satar: 559,444 TL'lik özel fiyatla satışa çıktılar!
Mart ayında o markalar gemileri yaktı: Opel bu modelinde 150.000 TLlik indirim yaptı! Kia SUV modelinde ise fiyatlar dibi gördüMart ayında o markalar gemileri yaktı: Opel bu modelinde 150.000 TLlik indirim yaptı! Kia SUV modelinde ise fiyatlar dibi gördü
Mart ayında o markalar gemileri yaktı: Opel bu modelinde 150.000 TL'lik indirim yaptı! Kia SUV modelinde ise fiyatlar dibi gördü

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMI | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammına ipucu geldi! Kim ne kadar alacak?
Saraçhane’nin ’mütedeyyin’ imajlı sarıklı figüranı yine sahnede! Ekrem İmamoğlu’nun ’ajans’ balonu patladı: İBB musluğu trollere akıyor
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine bugün toplanıyor!
Son dakika: MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon! PKK’nın sözde gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir etkisiz hale getirildi
ENFLASYON AÇIKLANDI HERKES ARAŞTIRMAYA BAŞLADI! Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar oldu? Polis, hemşire, doktor, akademisyen... İşte meslek meslek memur maaşları
Başkan Erdoğan’ın liderliğinde diplomasiye Türkiye Yüzyılı damgası! Rapor açıklandı: Dünyada ilk 3’teyiz
Almanya’da sızıntı paniği devam ediyor! Bild ‘Ruslar beni dinliyor mu?’ diye sordu: Arka planda Putin’in arkadaşı var
CHP’den kötü kokular yükseliyor! 1 Nisan sonrası lağım patlayacak: Parayla adaylık, poşetli 250 bin dolar, 47 milyonluk villa, delege borsası...
İBB Başkan adayı Murat Kurum için Sevdamız İstanbul klibi hazırlandı! Nisan gelecek yüzler gülecek! Dikkat çeken karanfil detayı
Son dakika: Sözde müttefik özde hain! ABD’den PKK/YPG/SDG’ye üst düzey ziyaret! Başrolde yine Michael Kurilla var
Borçlanma yapana vergi iadesi: Kimler yararlanır? Ne kadar para geri alınır? EYT’lilere nasıl uygulanır?
Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı!
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de seyirci jokeri yarışmacının sonu oldu! İşte o soru...
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail yine yardım bekleyenleri vurdu! Onlarca ölü ve yaralı var
Son dakika: Yer: Düzce! Eti sıyrılmış at kemiği bulundu
SON DAKİKA