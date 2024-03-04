Devletin sağladığı ÖTV muafiyeti , özellikle engelli bireyler başta olmak üzere bazı koşulları karşılayan vatandaşlar için ciddi bir maliyet avantajı sağlıyor. Bu muafiyet sayesinde, sıfır kilometre araçlar daha erişilebilir hale geliyor. %90 ve üzeri engelli bireyler , bu destekten faydalanabiliyorlar, ancak aldıkları aracı 5 yıl süreyle satamıyorlar ya da satmak istemeleri durumunda ÖTV muafiyeti tutarında bir ödeme yapmaları gerekiyor.

ÖTV indirimli araç alımı, özellikle engelli bireyler için büyük bir avantaj sağlıyor. ÖTV indirimi sayesinde, engelli bireyler daha uygun fiyatlarla araç sahibi olabiliyorlar. Bu sürecin nasıl işlediğine dair bir örnek üzerinden giderek, farklı ÖTV indirim oranlarına göre aracın brüt fiyatının nasıl hesaplandığını gösterelim.

ÖTV İndirimli Araç Fiyatı Hesaplama Örneği

Satış bedeli 1.591.200 TL olan bir aracın ÖTV indirimli brüt fiyatı, farklı indirim oranlarına göre nasıl hesaplanır? Aşağıda, bu hesaplamayı yapmak için kullanılan formülleri ve sonuçları bulabilirsiniz.