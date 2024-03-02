Mart ayının dumur eden kampanyası: Opel bu modelinde 150.000 TL’lik indirim yaptı! Kia SUV modelinde ise fiyatlar dibi gördü

Kalabalık ailelerin ve geniş aile gezilerinin vazgeçilmezi olan Opel Crossland, Mart ayında Opel tarafından yapılan kampanya ile adeta bir fiyat devrimi yaşadı. 1 Mart - 31 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanya, Crossland modeli için 200.000 TL'ye 12 Ay %0,99 veya 150.000 TL'ye 12 Ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı sunuyor. Bu haber, Opel meraklılarını ve uygun fiyatlı bir araç arayanları Opel bayilerine yönlendirdi.

Opel Crossland Fiyatları Nasıl Dibe Çekildi? Opel'in sessizliğini koruduğu Şubat ayının ardından, Mart ayına damgasını vuran bu kampanya, Crossland modeli için adeta bir fiyat devrimi yarattı. Kampanya detayları, fiyatlisteleri.opel.com.tr üzerinden edinilebilirken, kampanyanın Crossland Essential AT modeli için geçerli olduğunu belirtmek gerek. Kampanya, online rezervasyon aracılığıyla ve sadece belirli bayilerde geçerli olup, stoklarla sınırlıdır. Araç fiyatları, seçilen paket, renk ve diğer özelliklere göre bayi özelinde değişiklik gösterebilir.