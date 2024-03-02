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Mart ayının dumur eden kampanyası: Opel bu modelinde 150.000 TL'lik indirim yaptı! Kia SUV modelinde ise fiyatlar dibi gördü

Opel, uzun süredir beklenen kampanyasını nihayet Mart ayında başlatarak otomobil sektöründe önemli bir hareketlilik yarattı. Şubat ayı boyunca bir türlü gerçekleşmeyen bu kampanya, Opel'in Crossland modeli üzerine odaklanarak, özellikle kalabalık ailelerin yüzünü güldürdü.

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 11:21 Güncelleme 02 Mart 2024, 11:21
Mart ayının dumur eden kampanyası: Opel bu modelinde 150.000 TL’lik indirim yaptı! Kia SUV modelinde ise fiyatlar dibi gördü

Kalabalık ailelerin ve geniş aile gezilerinin vazgeçilmezi olan Opel Crossland, Mart ayında Opel tarafından yapılan kampanya ile adeta bir fiyat devrimi yaşadı. 1 Mart - 31 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanya, Crossland modeli için 200.000 TL'ye 12 Ay %0,99 veya 150.000 TL'ye 12 Ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı sunuyor. Bu haber, Opel meraklılarını ve uygun fiyatlı bir araç arayanları Opel bayilerine yönlendirdi.

Opel Crossland Fiyatları Nasıl Dibe Çekildi?

Opel'in sessizliğini koruduğu Şubat ayının ardından, Mart ayına damgasını vuran bu kampanya, Crossland modeli için adeta bir fiyat devrimi yarattı. Kampanya detayları, fiyatlisteleri.opel.com.tr üzerinden edinilebilirken, kampanyanın Crossland Essential AT modeli için geçerli olduğunu belirtmek gerek. Kampanya, online rezervasyon aracılığıyla ve sadece belirli bayilerde geçerli olup, stoklarla sınırlıdır. Araç fiyatları, seçilen paket, renk ve diğer özelliklere göre bayi özelinde değişiklik gösterebilir.

Opel Crossland Essential: Fiyat ve Performans İncelemesi

Opel'in en sevilen modellerinden biri olan Crossland Essential 1.2 110 HP Benzin MT6, kampanya ile birlikte 1.156.900 TL'ye geriledi. Daha güçlü bir alternatif olan Crossland Essential 1.2 130 HP Benzin AT6 ise 1.298.900 TL'lik tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı ile dikkat çekiyor. Bu kampanya, nakit indirimin yanı sıra, %0 faiz seçeneğiyle de öne çıkıyor.

Otomobil Sektöründe Fiyat Karşılaştırması: Opel Crossland vs. Rakipleri

Opel'in Crossland modeli, kampanyası ile birlikte fiyat/performans oranında önemli bir avantaj sunarken, Kia Sportage modelleri de benzer bir fiyat aralığında yer alıyor. Örneğin, Sportage 1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Live modeli 1.640.000 TL, Cool versiyonu ise 1.750.000 TL fiyatla satışa sunulmuş durumda. Bu karşılaştırma, müşterilere geniş bir perspektif sunarak, ihtiyaçlarına en uygun aracı seçme olanağı tanıyor.

Kia Sportage Modelleri ve Fiyatları Detaylı İnceleme

Kia, Sportage modelinin çeşitli versiyonlarıyla otomobil severlere geniş bir yelpazede seçenekler sunuyor. Bu modeller, benzinli ve dizel seçeneklerinin yanı sıra, farklı donanım paketleri ile dikkat çekiyor. İşte Kia Sportage'ın 2024 model yılı için Türkiye fiyat listesi ve özellikleri:

Sportage 1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Live

  • Fiyat: 1.640.000 TL
  • Özellikler: Bu model, benzinli ve mild hybrid teknolojisine sahip olup, ekonomik yakıt tüketimi ve düşük emisyon değerleri ile ön plana çıkıyor. 150 PS güç üreten 1.6 litrelik motoru, şehir içi ve şehir dışı kullanım için ideal performans sağlar. Otomatik şanzıman konforu ve 4X2 çekiş sistemi ile dengeli bir sürüş deneyimi sunar.

Sportage 1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Cool

  • Fiyat: 1.750.000 TL
  • Özellikler: Cool versiyonu, Live modelinin tüm özelliklerine sahipken, ek olarak daha zengin bir donanım paketi sunar. Bu paket, konfor ve teknolojiyi bir adım öteye taşıyan özellikler içerir, böylece sürücü ve yolcular için daha keyifli bir yolculuk deneyimi sağlar.

Sportage 1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Elegance Konfor

  • Fiyat: 1.950.000 TL
  • Özellikler: Elegance Konfor paketi, lüks ve konforu ön planda tutan bir donanım seviyesidir. Yüksek kaliteli iç mekan malzemeleri, gelişmiş güvenlik özellikleri ve sürüş destek sistemleri ile donatılmıştır. Bu model, konfor ve teknolojiyi birleştiren özellikleriyle dikkat çeker.

Sportage 1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Dizel Elegance Konfor

  • Fiyat: 2.080.000 TL
  • Özellikler: Dizel motor seçeneği ile Elegance Konfor paketinin tüm özelliklerine sahip olan bu model, daha yüksek yakıt verimliliği ve uzun mesafe sürüşlerinde ekonomi sunar. 136 PS güç üreten motoru ile güçlü bir performans sergiler.

Sportage 1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Prestige

  • Fiyat: 2.175.000 TL
  • Özellikler: Prestige modeli, Sportage serisinin en üst donanım paketidir. Bu versiyon, en yüksek konfor ve teknoloji özelliklerini barındırır. Gelişmiş sürüş destek sistemleri, yüksek kaliteli malzemeler ve son teknoloji eğlence sistemleri ile donatılmıştır.

Sportage 1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Dizel Prestige

  • Fiyat: 2.305.000 TL
  • Özellikler: Dizel motor seçeneği ile Prestige paketinin tüm lüks ve konfor özelliklerini sunar. Bu model, uzun yolculuklar için ideal yakıt verimliliği ve güçlü performansı bir arada sunar.

Sportage 1.6L 150 PS 4X4 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Anniversary Edition

  • Fiyat: 2.275.000 TL
  • Özellikler: Özel olarak üretilen Anniversary Edition, Sportage serisinin öne çıkan bir modelidir. 4X4 çekiş sistemi ile her türlü arazi koşulunda üstün performans sunar. Bu özel versiyon, benzersiz tasarım detayları ve donanımları ile fark yaratır.

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