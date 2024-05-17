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Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Turkuvaz Medya'da

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi 17 Mayıs Cuma günü (bugün) Turkuvaz Medya Merkezi Konferans Salonu’nda T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ile A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in açılış konuşmasından sonra, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Güngör ve Doğaner'in sorularını özel oturumda yanıtlayacak.

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 16:24 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 09:57
Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Turkuvaz Medya’da

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Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi 17 Mayıs Cuma günü (bugün) Turkuvaz Medya Merkezi Konferans Salonu'nda T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ve A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in açılış konuşmasından sonra, T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Güngör ve Doğaner'in sorularını özel oturumda yanıtlayacak.

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Özel oturum sonrası program TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin konuşması ile devam edecek. Zirvenin "İhracat Destekleri ve İş Dünyasının Beklentileri" konulu paneli Sabah Gazetesi Ekonomi Editörü Feride Cem moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panel katılımcıları T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı ve Meyve Sebze Mamülleri Sektör Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz olacaklar.

Zirve, www.turkiyeihracatseferberligi.com adresinden ve Sabah TV'den canlı olarak izlenebilecek.

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