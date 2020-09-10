Seat Ibiza

Sıfır fiyatı: 179.500 lira

İkinci el fiyatı: 212.000 lira

Taşıt kredisi faizleri düşecek mi?

Kamu bankaları tarafından gerçekleştirilen ikinci el taşıt kredisi kampanyası ile çok sayıda vatandaş ikinci el araba satın almış ve piyasada önemli ölçüde hareketlilik yaşanmıştı. Ancak kamu bankaları ikinci el taşıt kredisi faizlerini yeniden yükseltti. Araba fiyatları ise her gün biraz daha artıyor. Özellikle üretimdeki aksama nedeniyle bazı modellerde ikinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçebiliyor. Yeni bir ikinci el araba satın almak isteyen vatandaşlar ikinci el taşıt kredisi en uygun faiz oranlarını veren bankaları araştırıyor.

İkinci el taşıt kredisi faiz oranları

Taşıt kredisi faizleri 2020 yılı için her banka tarafından farklı vade ve faiz oranlarında sunuluyor. İkinci el araç kredi faizleri için İş Bankası 100 bin TL'lik kredi tutarı için 48 ay vade ve 0.99 kredi faizi ile aylık ödeme olarak 2.745 TL belirliyor. Taşıt kredisi faizleri AlternatifBank tarafında ise 100 bin TL kredi tutarı ve 48 ay vade için 1.03 faiz ile 2.774 aylık ödeme şeklinde görünüyor. 100 bin TL'lik kredi için Fibabanka 48 ay vade ve 1.13 faiz oranı ile 2.847 TL aylık ödeme planı çıkarıyor. Yapı Kredi Bankası da 100 bin TL'lik kredi için 48 ay vadeli ile 1.15 kredi faizi ve 2.862 TL aylık ödeme belirliyor.