Koronavirüs salgını sonrası otomobil sektöründe yaşanan gelişmeler üretimde olan yavaşlama ÖTV vs derken 2. el araba fiyatları adeta şaha kalktı. Fiyat artışları artık bu kadar da olmaz dedirtti. Sıfır fiyatı 162 bin lira olan otomobilin ikinci el fiyatına 216 bin lira yazılmaya başlandı. İşte sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında şaşırtan fiyat farkları.
Otomobil piyasasında fiyatlarda çok sert hareketler yaşanıyor. En son yapılan ÖTV düzenlemesinin ardından otomobil firmaları yeni fiyatlarını belirlerken piyasada sıfır otomobil bulunmaması nedeniyle ikinci elde de fiyatlar hızlı yükseldi.
İşte sıfır ve ikinci el makası açık olan otomobiller...
Fiat Egea 1.4 Fire
Sıfır fiyatı: 110.900 lira
İkinci el fiyatı: 148.000 lira
Citroen C Elysee
Sıfır fiyatı: 163.750 lira
İkinci el fiyatı: 178.000 lira
Renault Clio 1.0 SCe
Sıfır fiyatı: 133.900 lira
İkinci el fiyatı: 155.000 lira
Volkswagen Polo 1.0
Sıfır fiyatı: 165.900 lira
İkinci el fiyatı: 200.000 lira
Toyota Corolla 1.6 Vision otomatik
Sıfır fiyatı: 162.100 lira
İkinci el fiyat: 216.000 lira
Nissan Micra
Sıfır fiyatı: 161.400 lira
İkinci el fiyatı: 209.000 lira
Hyundai i10 1.0 MPI
Sıfır fiyatı: 130.070 lira
İkinci el fiyatı: 145.000 lira
Seat Ibiza
Sıfır fiyatı: 179.500 lira
İkinci el fiyatı: 212.000 lira
Taşıt kredisi faizleri düşecek mi?
Kamu bankaları tarafından gerçekleştirilen ikinci el taşıt kredisi kampanyası ile çok sayıda vatandaş ikinci el araba satın almış ve piyasada önemli ölçüde hareketlilik yaşanmıştı. Ancak kamu bankaları ikinci el taşıt kredisi faizlerini yeniden yükseltti. Araba fiyatları ise her gün biraz daha artıyor. Özellikle üretimdeki aksama nedeniyle bazı modellerde ikinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçebiliyor. Yeni bir ikinci el araba satın almak isteyen vatandaşlar ikinci el taşıt kredisi en uygun faiz oranlarını veren bankaları araştırıyor.
İkinci el taşıt kredisi faiz oranları
Taşıt kredisi faizleri 2020 yılı için her banka tarafından farklı vade ve faiz oranlarında sunuluyor. İkinci el araç kredi faizleri için İş Bankası 100 bin TL'lik kredi tutarı için 48 ay vade ve 0.99 kredi faizi ile aylık ödeme olarak 2.745 TL belirliyor. Taşıt kredisi faizleri AlternatifBank tarafında ise 100 bin TL kredi tutarı ve 48 ay vade için 1.03 faiz ile 2.774 aylık ödeme şeklinde görünüyor. 100 bin TL'lik kredi için Fibabanka 48 ay vade ve 1.13 faiz oranı ile 2.847 TL aylık ödeme planı çıkarıyor. Yapı Kredi Bankası da 100 bin TL'lik kredi için 48 ay vadeli ile 1.15 kredi faizi ve 2.862 TL aylık ödeme belirliyor.