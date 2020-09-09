Pandemi, arz talep dengesizliği, kur farkları ve ÖTV derken 2020 yılının Eylül ayına kadar geldik. ÖTV zammı sonrasında araba fiyatlarına zam geldi. Sıfır araçlar el yakmaya başladı. Bazı otomotiv üreticileri piyasadaki talebi canlı tutmak ve müşterilerine kolaylık sağlamak amacıyla sıfır araç kampanyaları düzenliyorlar. Biz de sizler için tüm güncel Eylül ayı kampanyalarını bu yazımızda derledik. Bu bağlamda otomobil üreticileri ise yeni kampanyalar ile vatandaşların araba almasını sağlamaya çalışıyor. Honda Civic Sedan'lar 60.000 TL, 12 ay ve %0.69 faiz fırsatıyla Honda Showroomlarında sizi bekliyor.