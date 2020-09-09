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    • Ekonomi
    • 10.09.2020 08:45
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    • 10.09.2020 08:45
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    Aylık yüzde 0,69 le 60.000 TL kredi imkanı! mı sonrası

    Pandemi, arz talep dengesizliği, kur farkları ve derken 2020 yılının na kadar geldik. ÖTV mı sonrasında araba fiyatlarına zam geldi. Sıfır araçlar el yakmaya başladı. Bazı üreticileri piyasadaki talebi canlı tutmak ve müşterilerine kolaylık sağlamak amacıyla sıfır araç kampanyaları düzenliyorlar. Biz de sizler için tüm güncel Eylül ayı kampanyalarını bu yazımızda derledik. Bu bağlamda otomobil üreticileri ise yeni kampanyalar ile vatandaşların araba almasını sağlamaya çalışıyor. Honda Civic Sedan'lar 60.000 TL, 12 ay ve %0.69 fırsatıyla sizi bekliyor.

    takvim.com.tr
    Honda Civic Sedan kampanyası! Aylık yüzde 0,69 faizle...

    Pandemi, arz talep dengesizliği, kur farkları ve ÖTV derken 2020 yılının Eylül ayına kadar geldik. ÖTV zammı sonrasında araba fiyatlarına zam geldi. Sıfır araçlar el yakmaya başladı. Bazı otomotiv üreticileri piyasadaki talebi canlı tutmak ve müşterilerine kolaylık sağlamak amacıyla sıfır araç kampanyaları düzenliyorlar. Biz de sizler için tüm güncel Eylül ayı kampanyalarını bu yazımızda derledik. Bu bağlamda otomobil üreticileri ise yeni kampanyalar ile vatandaşların araba almasını sağlamaya çalışıyor. Honda Civic Sedan'lar 60.000 TL, 12 ay ve %0.69 faiz fırsatıyla Honda Showroomlarında sizi bekliyor.

    HONDA CİVİC SEDAN KAMPANYASI! AYLIK YÜZDE 0,69 FAİZLE...

    HONDA OTOMOBİLLERİ EYLÜL AYI FİYAT LİSTESİ

    Honda'nın Civic Sedan model araçlar için sağlayacağı kredi ile 12 ay vadeli verilecek 60.000 TL için müşteriler aylık 5.273 TL ödeme yapacaklar. Vade sonunda ise 60.000 TL için toplam 63.278 TL ödeme yapılmış olacak.
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    Haberler Ekonomi Aylık yüzde 0,69 faizle 60.000 TL kredi imkanı! ÖTV zammı sonrası Honda Civic Sedan kampanyası!
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