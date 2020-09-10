Kamu bankalarının taşıt kredisi oranları da oldukça merak ediliyor. Kamu bankaları tarafından araç kredisi 1.17 kredi faizi oranı ile veriliyor. Buna göre kamu bankalarından 100 bin TL'lik kredi tutarı 48 ay vade ile aylık 2.877 TL ödeme planıyla alınabiliyor. Akbank taşıt kredi oranları ise 100 bin TL kredi tutarı, 48 ay vade ile 1.41 şeklinde ve aylık 3059 TL ödeme planıyla belirleniyor. Garanti BBVA araç kredisi ne kadar sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Garanti BBVA tarafında 100 bin TL kredi tutarı, 48 ay vade, 1.44 kredi faizi ve 3082 TL aylık ödemeyle sunuluyor.

QNB Finansbank araç kredi faizleri ise 100 bin TL kredi tutarı için 48 ay ve 1.45 kredi faizi ve 3090 TL aylık ödeme planıyla veriliyor. HSBC araç kredisi 2020 yılı için ise 100 bin TL kredi tutarına 48 ay vade ve 1.50 faiz ile 3128 TL aylık ödeme planında sunuluyor. Taşıt kredisi faizleri ile ilgili güncellemeler vatandaşlar tarafından anlık olarak takip edilmeye devam ediyor.