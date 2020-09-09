Pandemi, arz talep dengesizliği, kur farkları ve ötv derken 2020 yılının Eylül ayına kadar geldik. Bazı otomotiv üreticileri piyasadaki talebi canlı tutmak ve müşterilerine kolaylık sağlamak amacıyla sıfır araç kampanyaları düzenliyorlar. Eylül ayına girilmesi ile beraber markaların müşterilerine sunduğu eylül ayı otomobil kampanyaları da belli olmaya başladı. Renault, Fiat, Honda, Toyota, Ford, Citroen, Pejo markaları Türkiye'de en fazla satılan otomobiller olarak dikkat çekiyor. ÖTV düzenlemesi sonrası Fransız otomotiv devi 2020 araç modellerinin yeni fiyatlarını resmi inernet sitesi üzerinden duyurdu. Renault, 2020 model araç modellerinin yeni ve güncel fiyat listesini açıkladı. İşte Eylül 2020 Clio, Clio Sport Tourer, Symbol, Megane HB, Megane Sedan, Kadjar ve Talisman fiyatları...
ÖTV SONRASI FİAT 2020 SIFIR ARAÇ MODELLERİ FİYATI
2020 model Fiat Egea ÖTV sonrası fiyat listesi
- Easy 1.4 Fire 95: 110.900 TL
- Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 140.900 TL
- Easy 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 187.900 TL
- Urban Plus 1.4 Fire 95 HP: 124.800 TL
- Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP: 155.900 TL
- Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 190.900 TL
- Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 190.900 TL
- Mırror 1.4 Fire 95 HP: 128.700 TL
- Mırror 1.3 M.Jet 95 HP: 159.900 TL
- Mırror 1.6 M.Jet 120 HP: 194.900 TL
- Mırror 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 194.900 TL
- Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 198.900 TL
- Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 198.900 TL
2020 model Fiat 500 ÖTV sonrası fiyat listesi
- 500 Popstar 1.2 Fire 69HP MTA: 153.000 TL
- 500 Lounge 1.2 Fire 69 HP MTA: 162.900 TL
- 500 Star 1.2 Fire 69HP MTA: 171.900 TL
- 500 Rockstar 1.2 Fire 69HP MTA: 171.900 TL
- 500C Lounge 1.2 Fire 69HP MTA: 182.900 TL
- 500C Star 1.2 Fire 69HP MTA: 191.900 TL
2020 model Fiat 500L ÖTV sonrası fiyat listesi
- 500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT: 164.900 TL
- 500L Mirror 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 206.900 TL
- 500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT: 174.900 TL
- 500L Cross Plus 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 216.900 TL
- 500L Wagon 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 226.900 TL
2020 model Fiat 500X ÖTV sonrası fiyat listesi
- 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT: 199.900 TL
- 500X City Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 231.600 TL
- 500X Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 292.000 TL
- 500X Cross Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 312.800 TL
- 500X Sport 1.3 FireFly 150 HP DCT: 307.200 TL
2020 model Fiat Panda ÖTV sonrası fiyat listesi
- Urban 1.2 69 HP: 115.900 TL
- Cross 1.2 69 HP: 128.700 TL
- Cross 4x4 0.9 85 HP: 165.900 TL
2020 model Fiat Fiorino Panorama ÖTV sonrası fiyat listesi
- Pop 1.3 M.Jet 95HP: 152.900 TL
- Premio 1.3 M.Jet 95HP: 165.900 TL
2020 model Fiat Doblo Panorama ÖTV sonrası fiyat listesi
- Easy 1.6 M.Jet 120 HP: 183.900 TL
- Lounge 1.6 M.Jet 120HP (5 Koltuklu): 192.900 TL
- Lounge 1.6 M.Jet 120HP (7 Koltuklu): 197.900 TL
ÖTV SONRASI RENAULT 2020 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ FİYATI
ÖTV düzenlemesi sonrası Fransız otomotiv devi 2020 araç modellerinin yeni fiyatlarını resmi inernet sitesi üzerinden duyurdu. İşte Renault'un merak edilen sıfır araba modelleri ve fiyat listesi;
2020 model Renault Clio ÖTV sonrası fiyat listesi
- Joy 1.0 SCe 72 bg: 133.900 TL
- Joy 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 167.900 TL
- Joy 1.5 Blue dCi 85 bg: 187.900 TL
- Touch 1.0 TCe 100 bg: 165.900 TL
- Touch 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 175.900 TL
- Touch 1.3 TCe EDC 130 bg: 190.900 TL
- Touch 1.5 Blue dCi 115 bg: 195.900 TL
- Icon 1.0 TCe 100 bg: 179.900 TL
- Icon 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 189.900 TL
- Icon 1.3 TCe EDC 130 bg: 203.900 TL
- Icon 1.5 Blue dCi 115 bg: 215.900 TL
2020 model Renault Clio Sport Tourer ÖTV sonrası fiyat listesi
- Joy 0.9 TCe 90 bg: 124.900 TL
2020 model Renault Symbol ÖTV sonrası fiyat listesi
- Joy 0.9 TCe 90 bg: 129.900 TL
- Joy 1.5 Blue dCi 95 bg: 174.900 TL
2020 model Renault Megane HB ÖTV sonrası fiyat listesi
- Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 225.900 TL
2020 model Renault Megane Sedan ÖTV sonrası fiyat listesi
- Joy 1.3 TCe 140 bg: 183.900 TL
- Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 215.900 TL
- Joy 1.5 Blue dCi 115 bg: 211.900 TL
- Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 284.900 TL
- Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 226.900 TL
- Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 287.900 TL
- Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 287.900 TL
- Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 321.900 TL
2020 model Renault Kadjar ÖTV sonrası fiyat listesi
- Touch Roof 1.3 TCe EDC 160 bg: 338.900 TL
2020 model Renault Talisman ÖTV sonrası fiyat listesi
- Touch 1.3 TCe EDC 160 bg: 375.900 TL
- Icon 1.3 TCe EDC 160 bg: 437.900 TL
ÖTV SONRASI FORD 2020 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ FİYATI
Düşük faiz fırsatıyla yeni bir Ford otomobil sahibi olun. Her Şey Dahil Finans Paketi kapsamında Kasko, Ford Güvence veya bakım paketi ile satın alımında geçerli; – Ford Fiesta, Ecosport, Focus Trend X Benzinli, Focus Titanium, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 24 ay, %0,991 faiz kampanyaları Ford yetkili satıcılarında.
30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli aylık 60.000 TL'ye, 24 ay, %0,99 faiz otomobil satış kampanyası kapsamında belirtilen aylık %0,99 kampanya faizi, gerçek kişilerin bireysel amaçlı Her Şey Dahil Finans Paketi kapsamında F Kasko, FordGüvence veya Bakım Paketi ile 2020 model yılı Ford Focus Trend X ve Titanium benzinli modelleri alımlarının konu olduğu 60.000 TL tutarlı ve 24 ay vadeli Ford Finans kredilerinde geçerlidir. Belirtilen faiz oranına karşılık gelen aylık taksit tutarı 2.888,03 TL'dir. Bu kredi tutarı, taksit tutarı ve vade için; bir kereye mahsus ve peşin olarak tahsil edilen 337,75 TL dosya masrafı ve vergiler dahil edildiğinde FordFinans kredisinin aylık toplam maliyet oranı 1,2200%; yıllık toplam maliyet oranı 15,6690% olmaktadır. Ford Otomotiv San. A.Ş. kampanya ile ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
ÖTV SONRASI CITROEN 2020 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ FİYATI
Citroen konforu, sonbaharda da cazip fiyatlarla sizlerle! Eylül ayına özel kampanyalardan yararlanmak için satış randevusu alabilir ya da bulunduğunuz yerden Citroen satış danışmanlarıyla canlı bağlantı kurabilirsiniz. Eylül ayına özel kampanyalar, 2020 model yılı Citroën modellerinde 30.09.2020 tarihine kadar tüm Citroën Yetkili Satıcılarında geçerlidir. Finans kampanyası belirli model ve versiyonlar için geçerli olup, stoklarla sınırlıdır. 30/09/2020 tarihine kadar yetkili satıcılarda, Kredi Koruma Sigortası alan gerçek kişilere ve tüzel kişilere uygulanacak aylık %0,99 kampanya faiz avantajı, perakende kanalından yapılacak araç alımlarının konu olduğu 60.000 TL 20 ay vadeli PSA Finans Kredilerinde geçerlidir. Örnek ödeme planına tahsis ücreti, vergiler ve masraflar dahil edilmiş olup, Kredi Koruma Sigortası dahil edilmemiştir. PSA Finans'ın finansal çözümleri TEB Finansman A.Ş. tarafından sunulmakta olup, kredilendirme şartları TEB Finansman A.Ş. tarafından belirlenmektedir.
ÖTV DÜZENLEMESİ SONRASI YENİ ORANLAR!
Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan yeni ÖTV oranları şu şekilde değiştirildi.
- 1600 cm3 silindir hacmine kadar, matrahı 85.000 TL'ye kadar olan araçlarda yüzde 45 ÖTV,
- 1600 cm3 arası silindir hacmine kadar, matrahı 85.000 TL-130.000 TL arası araçlarda yüzde 50 ÖTV,
- 1600 cm3 arası silindir hacmine kadar, matrahı 130.000 TL üzeri olan araçlarda yüzde 80 ÖTV uygulanacak.
- 1600-2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve matrahı 170.000 TL'ye kadar olan araçlarda %130 ÖTV,
- 1600-2000 cm3 arası silindir hacmi olan ve matrahı 170.000 TL üzeri olan araçlarda %150 ÖTV,
- 2000 cm3 üstü silindir hacmi olan ve matrah sınırı olmayan araçlarda %220 ÖTV alınacaktır.