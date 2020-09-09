TAŞIT KREDİSİ TALEBİ GERİLEDİ

Yapılan araştırmalara göre internet üzerinden yapılan taşıt kredisi aramalarında geçen haftaya oranla %30 azalma yaşandı. İkinci el araba fiyatları artış gösterdiği için bazı vatandaşlar sıfır araçlara yönelmeye başladı. Buna karşılık geçen hafta gerçekleşen ÖTV düzenlemesi ile beraber taşıt kredisi talebinde de bir gerileme oldu. ÖTV düzenlemesi ve faizlerin yükselmesi ile beraber taşıt kredisi talebine dair bir gerileme görüldüğünü kaydeden Durmazoğlu, geçen haftaya göre bakıldığı zaman %30 civarında taşıt kredisinde daralma yaşandığını belirtti.

Daralmanın önümüzdeki süreçlerde de devam edeceğine vurgu yapan Durmazoğlu, senenin son çeyreğinde sıfır araç stokları oluşması ile beraber fiyatların dengeleneceğini tahmin ettiğini belirtti. Bu süreçte talebin de rayına gireceğine işaret etti. Taşıt kredisi konusunda beklentilerin ağustosa hızlı bir şekilde girdiğini aktaran Durmazoğlu, müşterilerin talep ettiği araçların sıfırlarının stoğunu bulabilmesinin önemini ifade etti ve şu an için bütün bayilerde sıfır araç stoğu ile ilgili problemler olduğuna değindi. Vatandaşlar da ne zaman araba alınır sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.