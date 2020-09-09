70-80 ve 90 bin TL altı alabileceğiniz otomobil marka ve modelleri vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz hafta, ÖTV ile ilgili yeni oranlar yürürlüğe girdi. Bu doğrultuda otomobil markaları fiyatlarında değişikliğe giderken bir yandan da güncel ikinci el araba fiyatları ve ikinci el araç piyasasındaki değişim merak ediliyor. Özellikle ikinci el bir araç satın almak isteyen vatandaşlar ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer sorusunun yanıtını uzun süredir merak ediyor. Yapılan araştırmalara göre internet üzerinden yapılan taşıt kredisi aramalarında geçen haftaya oranla %30 azalma yaşandı. Peki sahibinden en ucuz arabalar ve markaları hangileri? İşte 70-80 ve 90 bin lira altında alınabilecek otomobiller...
90 BİN TL VE ALTINDA ALINABİLECEK 2. EL ARABA MODELLERİ
2004 2008 Fiat Punto Modelleri,
1996 2007 Renault Clio Modelleri,
1998 2007 Ranault Megane Modelleri,
1998 2006 Renault Laguna Modelleri,
2004 Nissan Micra Modelleri,
2005 2007 Ranaul Modus Modelleri.
2001 Toyoto Corolla Modelleri,
2004 2007 Fiat Palio Modelleri,
2005 Renault Symbol Modelleri,
2005 2007 Fiat Panda Modelleri,
2004 Peugeot, 206 Modelleri,
80 BİN TL VE ALTINDA ALINABİLECEK 2. EL ARABA MODELLERİ
2004 2005 Citroen Modelleri,
2006 2008 model Fiat Albea Modelleri,
2004 2005 Chevrolet Kalos,
2000 2002 Fiat Brava Modelleri,
2001 Skoda Fabia Modelleri,
1999 2001 Fiat Bravo Modelleri,
1998 2000 Hyundayi Atos Modelleri,
2007 2014 Fiat Linea Modelleri,
1998 2000 Ford Ka Modelleri,
1999 2004 Fiat Marea Modelleri,
70 TL VE ALTINDA ALINABİLECEK 2. EL ARABA MODELLERİ
Ford Focus 1.6. Gold Collectin,
BMW 3 Serisi 320i,
Hyundai Matrix 1.5 CRDİ GLS,
Renault Megane dCi Authentique,
Opel Corsa 1.3 CDTI,
Renault Clio 1.2 Extreme,
Vaolkwagen Golf 1.6 Comfottline,
Peugeot 206 1.4 HDİ X-Line,
Opel Vectra 1.6 Comfort,
Nissan Micra 1.2 Tekna
Citroen C-Elysee 1.6 HDİ Attraction
TAŞIT KREDİSİ TALEBİ GERİLEDİ
Yapılan araştırmalara göre internet üzerinden yapılan taşıt kredisi aramalarında geçen haftaya oranla %30 azalma yaşandı. İkinci el araba fiyatları artış gösterdiği için bazı vatandaşlar sıfır araçlara yönelmeye başladı. Buna karşılık geçen hafta gerçekleşen ÖTV düzenlemesi ile beraber taşıt kredisi talebinde de bir gerileme oldu. ÖTV düzenlemesi ve faizlerin yükselmesi ile beraber taşıt kredisi talebine dair bir gerileme görüldüğünü kaydeden Durmazoğlu, geçen haftaya göre bakıldığı zaman %30 civarında taşıt kredisinde daralma yaşandığını belirtti.
Daralmanın önümüzdeki süreçlerde de devam edeceğine vurgu yapan Durmazoğlu, senenin son çeyreğinde sıfır araç stokları oluşması ile beraber fiyatların dengeleneceğini tahmin ettiğini belirtti. Bu süreçte talebin de rayına gireceğine işaret etti. Taşıt kredisi konusunda beklentilerin ağustosa hızlı bir şekilde girdiğini aktaran Durmazoğlu, müşterilerin talep ettiği araçların sıfırlarının stoğunu bulabilmesinin önemini ifade etti ve şu an için bütün bayilerde sıfır araç stoğu ile ilgili problemler olduğuna değindi. Vatandaşlar da ne zaman araba alınır sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞER?
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek noktasında ikinci el araba fiyatlarının sıfır araba fiyatlarının üzerine çıktığını söyleyen Durmazoğlu, uygun faiz oranları ile beraber fiyatların ciddi bir biçimde sıçradığına dikkat çekti. Bunun kredilerin düşük olması ile yaşanmış bir durum olduğunu söyleyen Durmazoğlu, bugün gelinen noktada ise ÖTV düzenlemesi ve faizlerin artması konusunda yine talebe dair bir gerileme bulunduğunu belirtti.
İkinci el otomobil alırken dikkat edilmesi gereken hususlar
Rölantideki sarsıntısına bakın. Normalden fazlaysa ateşleme sisteminde veya yakıt sisteminde sıkıntı var demektir.
Egzozdan çıkan seslere dikkat edin ve olağandışı sesler var mı kontrol edin.
Mutlaka deneme sürüşü yapın. Sürüş esnasında çekiş problemi var mı kontrol edin.
El freninin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bunu aracı 1. vitese takıp, aracı yavaşça hareket ettirmeye çalışarak deneyebilirsiniz. Eğer araç hareket ederse, el freni çalışmıyor demektir.
Aynı şekilde, 1. vitesteyken frenin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Sürüş halindeyken aracın sesini dinlemeye çalışın.
Dönüş yaparken akslardan ses geliyor mu kontrol edin. Tıkırtı geliyorsa bilin ki aks uçları aşınmıştır.
Düz bir yola geçin ve aracı sürerken ellerinizi direksiyondan çekin. Eğer direksiyon sağ sol yapıyorsa aracın rot ayarlarında sıkıntı var demektir.
Aynı şekilde düz bir yolda giderken hızlandığınızda direksiyon ve otomobil titriyorsa, lastiklerin balans ayarları bozulmuş demektir.
Yolda hızla giderken direksiyonu kullanmakta güçlük çekiyorsanız ya lastikler inmiştir ya da ön takımda sıkıntı vardır.
Aracı asla rot ve balans ayarı yaptırmadan almamalısınız çünkü ayar bozukluklarına genelde bozuk bir parça neden olmaktadır.
Aracınız yavaş bir hızla giderken tık tık sesleri çıkartıyorsa, süspansiyonda sıkıntı var demektir.
Test sürüşünüz sırasında aracın klimasını da kontrol edin. Hava kompresörü normalde çok az ses çıkarır. Sürüş anında eğer fazla ses çıkarıyorsa, klima sisteminde bir sıkıntı var demektir.
Son olarak, sakin bir yere geçip el freninizi çekin. Vitese geçirip yavaşça ayağınızı debriyajdan çekin. Normal şartlarda arabanızın istop etmesi gerekir. Etmiyorsa debriyajında bir problem var demektir.