ÖTV sonrası 2020'nin en çok satan otomobilleri ne kadar oldu? Fiat, Renault, Volkswagen, Ford ÖTV düzenlemesi sonrası 2020 model sıfır Fiat Egea-Panda-Doblo, Renault Clio-Megane, Volkswagen Golf-Polo-Passat ve Ford Fiesta-Focus fiyatlarını yeniden güncelledi. 2020 yılının en çok satılan sıfır araçların başında gelen Egea ÖTV indiriminden pozitif yararlanacak. Fıat Egea'nın Urban Plus 1.4 Fire 95 HP modelinin fiyatı 125 bin 900 TL olarak açıklanmıştı. Egea'nın 130 bin TL'nin altında olmasından ötürü ÖTV'de gerçekleşecek düşüşle fiyatı yaklaşık olarak 5 bin TL daha ucuzlayıp 121 bin TL'den satın alınabilecek.
ÖTV SONRASI VOLKSWAGEN 2020 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ FİYATI
2020 model Volkswagen Polo ÖTV sonrası fiyat listesi
- Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline: 165.900,00 TL
- Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Comfortline: 171.300,00 TL
- Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Comfortline: 170.400,00 TL
- Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Highline: 222.900,00 TL
- Polo 1.6 TDI SCR 95 PS DSG Comfortline: 295.400,00 TL
- Polo 1.6 TDI SCR 95 PS DSG Highline: 308.900,00 TL
2020 model Volkswagen Golf ÖTV sonrası fiyat listesi
- Golf 1.0 TSI 115 PS Manuel Midline Plus: 192.200,00 TL
- Golf 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Comfortline: 293.400,00 TL
- Golf 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline: 349.300,00 TL
2020 model Volkswagen T-Roc ÖTV sonrası fiyat listesi
- T-Roc 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline: 365.300,00 TL
2020 model Volkswagen Tiguan ÖTV sonrası fiyat listesi
- Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Comfortline: 394.600,00 TL
- Tiguan 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline: 441.200,00 TL
- Tiguan 2.0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG Comfortline: 599.100,00 TL
- Tiguan 2.0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG Highline: 657.600,00 TL
2020 model Volkswagen Tiguan Allspace ÖTV sonrası fiyat listesi
- Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Comfortline: 460.600,00 TL
- Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline: 510.300,00 TL
2020 model Volkswagen Passat ÖTV sonrası fiyat listesi
- Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Impression: 358.900,00 TL
- Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business: 408.300,00 TL
- Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance: 492.700,00 TL
- Passat 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Impression: 327.700,00 TL
- Passat 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Business: 431.100,00 TL
- Passat 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Elegance: 523.300,00 TL
- Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Business: 602.700,00 TL
- Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Elegance: 701.800,00 TL
- Passat 2.0 TDI SCR 240 PS 4M DSG Elegance: 845.700,00 TL
2020 model Volkswagen Passat Variant ÖTV sonrası fiyat listesi
- Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business: 438.100,00 TL
- Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance: 524.300,00 TL
- Passat Variant 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Business: 454.200,00 TL
- Passat Variant 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Elegance: 548.200,00 TL
- Passat Variant 2.0 TDI SCR 240 PS 4M DSG Elegance: 859.800,00 TL
2020 model Volkswagen Arteon ÖTV sonrası fiyat listesi
- Arteon 2.0 TDI SCR 240 PS 4M DSG Elegance: 768.700,00 TL
- Arteon 2.0 TDI SCR 240 PS 4M DSG R-Line: 768.700,00 TL
2020 model Volkswagen Touareg ÖTV sonrası fiyat listesi
- Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS Tiptronik Touareg: 1.952.600,00 TL
- Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS Tiptronik Premium: 1.952.600,00 TL
- Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS Tiptronik Elegance: 1.952.600,00 TL
- Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS Tiptronik R-Line: 2.013.500,00 TL
2020 model Fiat Egea ÖTV sonrası fiyat listesi
- Easy 1.4 Fire 95: 110.900 TL
- Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 140.900 TL
- Easy 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 187.900 TL
- Urban Plus 1.4 Fire 95 HP: 124.800 TL
- Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP: 155.900 TL
- Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 190.900 TL
- Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 190.900 TL
- Mırror 1.4 Fire 95 HP: 128.700 TL
- Mırror 1.3 M.Jet 95 HP: 159.900 TL
- Mırror 1.6 M.Jet 120 HP: 194.900 TL
- Mırror 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 194.900 TL
- Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 198.900 TL
- Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 198.900 TL
2020 model Fiat 500 ÖTV sonrası fiyat listesi
- 500 Popstar 1.2 Fire 69HP MTA: 153.000 TL
- 500 Lounge 1.2 Fire 69 HP MTA: 162.900 TL
- 500 Star 1.2 Fire 69HP MTA: 171.900 TL
- 500 Rockstar 1.2 Fire 69HP MTA: 171.900 TL
- 500C Lounge 1.2 Fire 69HP MTA: 182.900 TL
- 500C Star 1.2 Fire 69HP MTA: 191.900 TL
2020 model Fiat 500L ÖTV sonrası fiyat listesi
- 500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT: 164.900 TL
- 500L Mirror 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 206.900 TL
- 500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT: 174.900 TL
- 500L Cross Plus 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 216.900 TL
- 500L Wagon 1.3 M.Jet 95 HP MTA: 226.900 TL
2020 model Fiat 500X ÖTV sonrası fiyat listesi
- 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT: 199.900 TL
- 500X City Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 231.600 TL
- 500X Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 292.000 TL
- 500X Cross Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 312.800 TL
- 500X Sport 1.3 FireFly 150 HP DCT: 307.200 TL
2020 model Fiat Panda ÖTV sonrası fiyat listesi
- Urban 1.2 69 HP: 115.900 TL
- Cross 1.2 69 HP: 128.700 TL
- Cross 4x4 0.9 85 HP: 165.900 TL
2020 model Fiat Fiorino Panorama ÖTV sonrası fiyat listesi
- Pop 1.3 M.Jet 95HP: 152.900 TL
- Premio 1.3 M.Jet 95HP: 165.900 TL
2020 model Fiat Doblo Panorama ÖTV sonrası fiyat listesi
- Easy 1.6 M.Jet 120 HP: 183.900 TL
- Lounge 1.6 M.Jet 120HP (5 Koltuklu): 192.900 TL
- Lounge 1.6 M.Jet 120HP (7 Koltuklu): 197.900 TL
2020 model Renault Clio ÖTV sonrası fiyat listesi
- Joy 1.0 SCe 72 bg: 133.900 TL
- Joy 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 167.900 TL
- Joy 1.5 Blue dCi 85 bg: 187.900 TL
- Touch 1.0 TCe 100 bg: 165.900 TL
- Touch 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 175.900 TL
- Touch 1.3 TCe EDC 130 bg: 190.900 TL
- Touch 1.5 Blue dCi 115 bg: 195.900 TL
- Icon 1.0 TCe 100 bg: 179.900 TL
- Icon 1.0 TCe X-Tronic 100 bg: 189.900 TL
- Icon 1.3 TCe EDC 130 bg: 203.900 TL
- Icon 1.5 Blue dCi 115 bg: 215.900 TL
2020 model Renault Clio Sport Tourer ÖTV sonrası fiyat listesi
- Joy 0.9 TCe 90 bg: 124.900 TL
2020 model Renault Symbol ÖTV sonrası fiyat listesi
- Joy 0.9 TCe 90 bg: 129.900 TL
- Joy 1.5 Blue dCi 95 bg: 174.900 TL
2020 model Renault Megane HB ÖTV sonrası fiyat listesi
- Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 225.900 TL
2020 model Renault Megane Sedan ÖTV sonrası fiyat listesi
- Joy 1.3 TCe 140 bg: 183.900 TL
- Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 215.900 TL
- Joy 1.5 Blue dCi 115 bg: 211.900 TL
- Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 284.900 TL
- Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 226.900 TL
- Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 287.900 TL
- Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 287.900 TL
- Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 321.900 TL
2020 model Renault Kadjar ÖTV sonrası fiyat listesi
- Touch Roof 1.3 TCe EDC 160 bg: 338.900 TL
2020 model Renault Talisman ÖTV sonrası fiyat listesi
- Touch 1.3 TCe EDC 160 bg: 375.900 TL
- Icon 1.3 TCe EDC 160 bg: 437.900 TL
ÖTV SONRASI FORD 2020 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ FİYATI
Düşük faiz fırsatıyla yeni bir Ford otomobil sahibi olun. Her Şey Dahil Finans Paketi kapsamında Kasko, Ford Güvence veya bakım paketi ile satın alımında geçerli; – Ford Fiesta, Ecosport, Focus Trend X Benzinli, Focus Titanium, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 24 ay, %0,991 faiz kampanyaları Ford yetkili satıcılarında.
30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli aylık 60.000 TL'ye, 24 ay, %0,99 faiz otomobil satış kampanyası kapsamında belirtilen aylık %0,99 kampanya faizi, gerçek kişilerin bireysel amaçlı Her Şey Dahil Finans Paketi kapsamında F Kasko, FordGüvence veya Bakım Paketi ile 2020 model yılı Ford Focus Trend X ve Titanium benzinli modelleri alımlarının konu olduğu 60.000 TL tutarlı ve 24 ay vadeli Ford Finans kredilerinde geçerlidir. Belirtilen faiz oranına karşılık gelen aylık taksit tutarı 2.888,03 TL'dir. Bu kredi tutarı, taksit tutarı ve vade için; bir kereye mahsus ve peşin olarak tahsil edilen 337,75 TL dosya masrafı ve vergiler dahil edildiğinde FordFinans kredisinin aylık toplam maliyet oranı 1,2200%; yıllık toplam maliyet oranı 15,6690% olmaktadır. Ford Otomotiv San. A.Ş. kampanya ile ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
ÖTV MATRAHI NEDİR?
ÖTV matrahı, son gelişmenin ardından merak konusu oldu. Matrah Vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınan bölüme verilen isimdir. Bir kazançtaki giderler düştükten sonra, ortaya çıkan tutarın vergi hesaplamasında kullanılan gelir miktarını oluşturur.
Matrah Belirleme Usulleri
Beyan Usulü: Vergi mükellefinin kendi matrahını beyan etmesidir.
Karine usulü: Vergi mükellefinin gelir veya servetinin ölçüsü olduğu kabul edilen çeşitli dış göstergelerden yararlanmak suretiyle vergi matrahının hesaplanmasıdır.
Götürü Usul: Vergilendirmeye esas olacak değer veya miktarın tek tek belirlenmesi yerine aynı durumdaki tüm vergi mükellefleri için genel olarak belirlenmesidir.
İdarece Takdir Usulü: Matrahın belirlenmesi konusunda idarenin takdir hakkını kullanmasıdır.
YERLİ ÜRETİCİYE VE YERLİ SANAYİYE DESTEK VERİLMESİ AMAÇLANDI
Türkiye'de 1600 cc altı yüzde 60 ÖTV oranına tabi olan otomobillerin neredeyse tamamı (yüzde 99,3'ü), 1600 cc üzeri otomobillerin ise tamamı ithal ediliyor. Bu grup otomobillere uygulanan ÖTV oranlarında artışa gidilirken, 1600 cc altında olup yerli imalatın yoğunlaştığı alanda da vergisiz satış bedeli 70 bin liradan 85 bin liraya artırılarak yerli üreticiye ve yerli sanayiye destek verilmesi amaçlandı.
Hibrit otomobiller için mevcut korelasyon korunarak bu araçlardaki ÖTV oranları da eşgüdümlü bir şekilde artırıldı. Böylece maliye politikası değişikliğiyle, yüksek fiyatlı ithal otomobillere olan talebin düşük ÖTV oranına tabi otomobillere yönelmesi, bu kapsamda daha az yüksek fiyatlı otomobil ithal edilmesi, yerli otomobil satışının artması, buna bağlı ithalatın miktarının azalması ve kompozisyonunun değişmesi suretiyle daha az ithalat bedeli ödemesi yoluyla cari açığın azalmasına olumlu katkı vermesi hedeflendi.
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ NEDİR?
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.
ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır. ÖTV aslında, 1950'li yıllardan başlayarak uzun yıllar uygulanan 'İstihsal Vergisi'nden başka bir şey değildir.
Kanuna ek 4 ayrı tarifede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler, eski Akaryakıt Tüketim Vergisi yerine 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler, eski Taşıt Alım Vergisi yerine 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler, eski Ek KDV yerine 4 sayılı tarife, beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerini vergiler, eski Lüks KDV yerine gelmiştir.