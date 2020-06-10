İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden personel alımlarına tam gaz devam ediyor. Bu anlamda 41.732 bin personel alımı kadroları açıklandı.
Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden art arda duyurular yayımlandı ve kamu kurumları ile özel sektöre Türkiye geneli personel alımı yapılacağına yer verildi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
İŞKUR SAYFASINDA DUYURULDU
İŞKUR sayfası üzerinden yayımlanan özel sektör ile diğer kamu ilanlarına baktığımızda toplamda 41.732 personel, işçi ve memur alınacağına yer verildi.
İŞKUR sayfasındaki duyuru şu şekilde:
Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 08.06.2020
Trabzon Beştel Tur. Tic. A.Ş. 07.06.2020
Denizli Günay Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.06.2020
Tunceli Hozat Belediyesi 05.06.2020
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.06.2020
Ordu Kabadüz Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.06.2020
Erzurum Horasan Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.06.2020
Mersin Silifke Tic. Tur. San. A.Ş. 05.06.2020
Samsun Bafra Belediyesi Per. A.Ş. 05.06.2020
Bursa Gürsu Modern A.Ş. 07.06.2020
Kocaeli Belde A.Ş. 05.06.2020
Çorum Beltaş Osmancık Bel. Gıda Ener.Ulaş. Eğt. Spor İnş. Hiz. A.Ş. 07.06.2020
Ordu ÇAYBEL Dan. Taah. İnş. San. Tic. A.Ş. 08.06.2020
Çorun Sunbeton İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 05.06.2020
Aydın Koçarlı Menderes Gıda Turizm Eğlence A.Ş. 08.06.2020
Ağrı Taşlıçay Belediyesi Per.Ltd. Şti. 05.06.2020
Kocaeli BEKAŞ Bilişim Bay. İnş. San. Tic. A.Ş. 07.06.2020
Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temz. A.Ş. 08.06.2020
İstanbul Mataş Maltepe Sağ. Tur. Eğt. San. Tic. A.Ş. 05.06.2020
Bursa Gemtaş Gemlik İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 07.06.2020
Antalya Falez Çevre Yön. Dnş. Tur. İnş. San. Tic. A.Ş. 06.06.2020
Afyonkarahisar Beltaş Pet Ve Pet Ürün Gıda Hay Et San. Tic. Ltd. Şti. 10.06.2020
Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.06.2020
Mersin Tarsus İmar Tic. Ltd. Şti. 05.06.2020
Kocaeli BELDE Özel Sağ. Eğt. Hizm. Paz. Tic. A.Ş. 08.06.2020
İzmir İzboğa Tic. San. A.Ş. 06.06.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 08.06.2020
Ağrı Tutak KHGB 08.06.2020
Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. 05.06.2020
Afyonkarahisar Değirmen Ayvalı Taş. San. Tic. Ltd. Şti. 06.06.2020
Trabzon Of Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.06.2020
İstanbul Mataş Maltepe Sağ. Turz. Tic. A.Ş. 06.06.2020
İzmir Beydağı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.06.2020
İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 05.06.2020
Manisa ALBELTAŞ San. Tic. A.Ş. 10.06.2020
İzmir Mimas Bel Gıda Tur. İnş. İhr. Üret. Paz. San. Tic. A.Ş. 05.06.2020
Kırklareli Babaeski Belediyesi Per. Hiz. Ltd. Şti. 05.06.2020
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