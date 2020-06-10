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    • 17.07.2020 17:06
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    41.732 bin başvuru şartlarını açıkladı

    Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda Türkiye genelinde 41.732 bin personel alımı yapıldığına yer verildi. Farklı kadrolara yapılan personel alımı için ilanlar yayımlandı ve başvuruların başladığına yer verildi. Peki ilanlara kimler başvuru yapabilir?

    41.732 bin personel alımı kadroları başvuru şartları nedir?

    resmi internet sitesi üzerinden personel alımlarına tam gaz devam ediyor. Bu anlamda 41.732 bin açıklandı.
    Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden art arda duyurular yayımlandı ve kamu kurumları ile özel sektöre Türkiye geneli personel alımı yapılacağına yer verildi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.

    İŞKUR SAYFASINDA DUYURULDU

    İŞKUR sayfası üzerinden yayımlanan özel sektör ile diğer kamu ilanlarına baktığımızda toplamda 41.732 personel, işçi ve memur alınacağına yer verildi.

    İŞKUR sayfasındaki duyuru şu şekilde:


    Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 08.06.2020
    Trabzon Beştel Tur. Tic. A.Ş. 07.06.2020
    Denizli Günay Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.06.2020
    Tunceli Hozat Belediyesi 05.06.2020
    Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.06.2020
    Ordu Kabadüz Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.06.2020
    Erzurum Horasan Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.06.2020
    Mersin Silifke Tic. Tur. San. A.Ş. 05.06.2020
    Samsun Bafra Belediyesi Per. A.Ş. 05.06.2020
    Bursa Gürsu Modern A.Ş. 07.06.2020
    Kocaeli Belde A.Ş. 05.06.2020
    Çorum Beltaş Osmancık Bel. Gıda Ener.Ulaş. Eğt. Spor İnş. Hiz. A.Ş. 07.06.2020

    Ordu ÇAYBEL Dan. Taah. İnş. San. Tic. A.Ş. 08.06.2020
    Çorun Sunbeton İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 05.06.2020
    Aydın Koçarlı Menderes Gıda Turizm Eğlence A.Ş. 08.06.2020
    Ağrı Taşlıçay Belediyesi Per.Ltd. Şti. 05.06.2020
    Kocaeli BEKAŞ Bilişim Bay. İnş. San. Tic. A.Ş. 07.06.2020
    Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temz. A.Ş. 08.06.2020
    İstanbul Mataş Maltepe Sağ. Tur. Eğt. San. Tic. A.Ş. 05.06.2020
    Bursa Gemtaş Gemlik İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 07.06.2020
    Antalya Falez Çevre Yön. Dnş. Tur. İnş. San. Tic. A.Ş. 06.06.2020
    Afyonkarahisar Beltaş Pet Ve Pet Ürün Gıda Hay Et San. Tic. Ltd. Şti. 10.06.2020
    Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.06.2020
    Mersin Tarsus İmar Tic. Ltd. Şti. 05.06.2020
    Kocaeli BELDE Özel Sağ. Eğt. Hizm. Paz. Tic. A.Ş. 08.06.2020

    İzmir İzboğa Tic. San. A.Ş. 06.06.2020
    Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 08.06.2020
    Ağrı Tutak KHGB 08.06.2020
    Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. 05.06.2020
    Afyonkarahisar Değirmen Ayvalı Taş. San. Tic. Ltd. Şti. 06.06.2020
    Trabzon Of Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.06.2020
    İstanbul Mataş Maltepe Sağ. Turz. Tic. A.Ş. 06.06.2020
    İzmir Beydağı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.06.2020
    İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 05.06.2020
    Manisa ALBELTAŞ San. Tic. A.Ş. 10.06.2020
    İzmir Mimas Bel Gıda Tur. İnş. İhr. Üret. Paz. San. Tic. A.Ş. 05.06.2020
    Kırklareli Babaeski Belediyesi Per. Hiz. Ltd. Şti. 05.06.2020

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