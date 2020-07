İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden personel alımlarına tam gaz devam ediyor. Bu anlamda 41.732 bin personel alımı kadroları açıklandı.

Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden art arda duyurular yayımlandı ve kamu kurumları ile özel sektöre Türkiye geneli personel alımı yapılacağına yer verildi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.

İŞKUR SAYFASINDA DUYURULDU

İŞKUR sayfası üzerinden yayımlanan özel sektör ile diğer kamu ilanlarına baktığımızda toplamda 41.732 personel, işçi ve memur alınacağına yer verildi.

İŞKUR sayfasındaki duyuru şu şekilde:



Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 08.06.2020

Trabzon Beştel Tur. Tic. A.Ş. 07.06.2020

Denizli Günay Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.06.2020

Tunceli Hozat Belediyesi 05.06.2020

Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.06.2020

Ordu Kabadüz Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.06.2020

Erzurum Horasan Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.06.2020

Mersin Silifke Tic. Tur. San. A.Ş. 05.06.2020

Samsun Bafra Belediyesi Per. A.Ş. 05.06.2020

Bursa Gürsu Modern A.Ş. 07.06.2020

Kocaeli Belde A.Ş. 05.06.2020

Çorum Beltaş Osmancık Bel. Gıda Ener.Ulaş. Eğt. Spor İnş. Hiz. A.Ş. 07.06.2020

Ordu ÇAYBEL Dan. Taah. İnş. San. Tic. A.Ş. 08.06.2020

Çorun Sunbeton İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 05.06.2020

Aydın Koçarlı Menderes Gıda Turizm Eğlence A.Ş. 08.06.2020

Ağrı Taşlıçay Belediyesi Per.Ltd. Şti. 05.06.2020

Kocaeli BEKAŞ Bilişim Bay. İnş. San. Tic. A.Ş. 07.06.2020

Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temz. A.Ş. 08.06.2020

İstanbul Mataş Maltepe Sağ. Tur. Eğt. San. Tic. A.Ş. 05.06.2020

Bursa Gemtaş Gemlik İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 07.06.2020

Antalya Falez Çevre Yön. Dnş. Tur. İnş. San. Tic. A.Ş. 06.06.2020

Afyonkarahisar Beltaş Pet Ve Pet Ürün Gıda Hay Et San. Tic. Ltd. Şti. 10.06.2020

Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.06.2020

Mersin Tarsus İmar Tic. Ltd. Şti. 05.06.2020

Kocaeli BELDE Özel Sağ. Eğt. Hizm. Paz. Tic. A.Ş. 08.06.2020

İzmir İzboğa Tic. San. A.Ş. 06.06.2020

Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 08.06.2020

Ağrı Tutak KHGB 08.06.2020

Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. 05.06.2020

Afyonkarahisar Değirmen Ayvalı Taş. San. Tic. Ltd. Şti. 06.06.2020

Trabzon Of Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.06.2020

İstanbul Mataş Maltepe Sağ. Turz. Tic. A.Ş. 06.06.2020

İzmir Beydağı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.06.2020

İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 05.06.2020

Manisa ALBELTAŞ San. Tic. A.Ş. 10.06.2020

İzmir Mimas Bel Gıda Tur. İnş. İhr. Üret. Paz. San. Tic. A.Ş. 05.06.2020

Kırklareli Babaeski Belediyesi Per. Hiz. Ltd. Şti. 05.06.2020

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜM AÇIK İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR TÜM İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ