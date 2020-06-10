KPSS şartı olmadan hem kamuya hem özel sektöre yapılan personel alımlarında başvurular İŞKUR üzerinden yapılıyor. Özel güvenlik görevlileri sitelerde, hastanelerde, konser, tiyatro gibi çeşitli etkinliklerde, okullarda, bankalarda ve daha çok sayıda yerde çalışma imkanı bulunmaktadır. Peki güvenlik görevlisi alımına kimler başvuru yapabilir? İşte 11 Haziran İŞKUR iş ilanları son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de



BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden yayımlanan duyuruda başvuru genel şartlarına şu şekilde yer verildi:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Güvenlik görevlisi kimliğine sahip olmak (Silahlı veya silahsız)

- Alınacağı görevi yapmasına engel sağlık sorunu olmaması,

- Vardiyalı çalışmayı kabul edecek,

- İŞKUR 'a kayıtlı olmak.

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmaması.

İŞKUR İLANLARINA NASIL ULAŞILIR?

İŞKUR tarafından yayınlanan iş ilanlarına ulaşmak oldukça kolaydır. Vatandaşlar üye oldukları İŞKUR internet sitesine girerler. Burada açılan ilk ekranda iş ilanları bölümü bulunmaktadır. Bu bölüme tıklandığında vatandaşların önüne bir form gelecektir. Bu formda iş aranılan şehir, meslek gibi seçenekler doldurulur. Bu seçeneklerden herhangi birisini seçmek iş ilanlarını listeli bir şekilde görmeye yetecektir. Bu işlemden sonra ekranın sağ alt köşesinde bulunan ara butonuna tıklayınca iş ilanları liste halinde önünüze çıkar. Okumak istediğiniz ilanı tıkladığınızda ilanın tamamı önünüzde olacaktır.

İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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İŞKUR İLANLARA BAŞVURULAR

İlanlara başvurular , aşağıdaki adımları izleyerek yapılacaktır.

https://esube.iskur.gov.tr/

1. Yukarıdaki linke tıklayın.

2. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın.

3. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranın üst kısmında bulunan ONLİNE İŞLEMLER butonuna tıklayıp. Daha sonra aşağıdaki ekran karşınıza çıkacak.