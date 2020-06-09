İŞKUR İLANLARINA NASIL ULAŞILIR?

İŞKUR tarafından yayınlanan iş ilanlarına ulaşmak oldukça kolaydır. Vatandaşlar üye oldukları İŞKUR internet sitesine girerler. Burada açılan ilk ekranda iş ilanları bölümü bulunmaktadır. Bu bölüme tıklandığında vatandaşların önüne bir form gelecektir. Bu formda iş aranılan şehir, meslek gibi seçenekler doldurulur. Bu seçeneklerden herhangi birisini seçmek iş ilanlarını listeli bir şekilde görmeye yetecektir. Bu işlemden sonra ekranın sağ alt köşesinde bulunan ara butonuna tıklayınca iş ilanları liste halinde önünüze çıkar. Okumak istediğiniz ilanı tıkladığınızda ilanın tamamı önünüzde olacaktır.

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İŞKUR İŞ İLANLARINDA ARANAN GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR üzerinden yapılacak iş başvurularında bazı genel şartlar istenmektedir. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalı. İŞKUR sisteminde iş arayan olarak kayıt edilmiş olmak gerekir. Başvurulacak işin türüne göre sağlık sorunu bulunmamalı. Askerlik ile sorunu bulunmamalı; tecil veya muaf olunmalı. Yoğun çalışma temposuna adapte olunabilecek bir karakterde olunmalı.

İŞKUR İLANLARINA NASIL BAŞVURULUR

Koronavirüs sebebiyle İŞKUR il ve ilçe müdürlüklerinde iş başvurusu işlemi yapılmamaktadır. Bu sebeple tüm başvurular online yapılmak zorunda. Online başvuru da çok kolaydır. Bu başvurular ilanlar üzerinden yapılmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz İŞKUR ilanlarını bulma yolu kullanılarak ilanlar bulunur. Başvurulacak ilanın üzerine tıklandığında tüm detaylar bulunmaktadır. Sayfanın en altında işe başvur butonu vardır. O butonu tıklayınca işe başvurmuş olursunuz.

İŞKUR İLANLARA BAŞVURULAR

İlanlara başvurular , aşağıdaki adımları izleyerek yapılacaktır.

https://esube.iskur.gov.tr/

1. Yukarıdaki linke tıklayın.

2. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın.

3. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranın üst kısmında bulunan ONLİNE İŞLEMLER butonuna tıklayıp. Daha sonra aşağıdaki ekran karşınıza çıkacak.

4. Burada KURS/PROGRAMLAR linkine tıklayıp ilanlara gidin.