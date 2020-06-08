Haziran ayının gelmesi ile kamuya personel alımları yapılacak. Mayıs ayında da oldukça yoğun bir şekilde yayımlanan ilanlara başvurular Haziran ayı itibari ile de devam edecek. Bu ay yapılacak memur personel asker alımları ve öğretmen alımları için bazı kadrolarda KPSS şartı aranıyor. Askeri alımlarda YKS puan durumu ele alınarak tercihler yapılacak olup diğer alımlarda KPSS şartı aranıyor. Ayrıca yeni ilanlar için de başvuru süreci başlayacak. Peki ilgili ilanlara hangi adaylar başvuru yapabilecek? Sınav şartı var mı? KPSS şartı var mı? Hangi kurum kaç kişi alacak? Nasıl başvuru yapılacak? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
Kimler Haziran Ayı Memur Personel İlanlarına Başvuru Yapabilecek?
Haziran ayında Memur Alımı 2020 ilanları ile 50 bin üzerinde alım yapılacak. Özellikle İŞKUR üzerinden yapılacak alımlara değinirsek 30 bin üzerinde alım yapılacağı açık iş pozisyonlarından görülüyor.
Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Görevini yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, gibi nitelikler 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki genel niteliklerdir.
KPSS Şartı Var Mı?
Haziran ayında yapılacak memur personel Asker Alımları ve Öğretmen alımları için bazı kadrolarda KPSS şartı aranıyor. Askeri Alımlarda YKS puan durumu ele alınarak tercihler yapılacak olup diğer alımlarda KPSS şartı aranıyor. Özellikle Lise mezunları için KPSSp94 aranıyor. Ön Lisans mezunları için KPSS p93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden puan almış olmak gerekiyor.
Sınav Şartı Var mı?
İŞKUR aracılığı ile yapılacak alımlarda KPSS şartı talep edilmiyor ancak Sözlü / mülakat sınavı yapılmaktadır. Diğer Memur alımları içinde Sınav şartı var. Sadece sözleşmeli personel ve Sağlık Personeli alımlarında Sınav şartı aranmayacaktır.
Askeri Alımlarda ve Öğretmen Alımlarında Merak Edilenler:
Öğretmen Alımları Ne Zaman?
Kamuya 20 bin Öğretmen ataması yapılacak. Öğretmen ataması iin başvuru süreci 01 Haziran 2020 itibari ile başlamış oldu.
Askeri Alımlar Ne Zaman?
Askeri alımlar için Milli Savunma Bakanlığı subay ve astsubay tercihleri 01 Haziran 2020 tarihi ile başlıyor. MSÜ Subay Astsubay Sınavı 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. YKS ise 27 - 28 Haziran 2020 tarihinde girilecek.
Nasıl Başvuru Yapılır?
Haziran ayı memur personel alımı başvuruları ve Öğretmen alımı için başvurular İnternet ortamında yapılacak. Ancak alım sayısı yüksek olmayan alımlar için başvurular istenen belgeler ile birlikte sisteme yüklenecektir. Ancak şu anda bulunduğumuz virüs döneminde başvuruların İnternet ortamında yapılması en uygun olandır.
Haziran Ayı Memur, Personel ve Kamu Alım İlanları:
Aşağıdaki tablo sayesinde hangi kurum kaç kamu personeli alacak? Hangi Belediye başkanlığı alım yapacak? Hangi kuruluş kaç İşçi Alacak? İlanlara Personel alımı başvuru tarihleri ne zaman? Hangi Alım İlanı aktif? gibi sorularına cevap bulacaksınız.
MEMUR ALIMI NASIL YAPILIR?
KPSS Sınavı sonrasında internet üzerinden yapılan atamalar bir yana, eğer memur özel bir kurumun memuriyetine başvuru yapar ise, mülakat adı verilen seçme sistemi devreye girmektedir. Bu sistemde sınav sonrasında gerekli evraklar teslim edilir ve alınacak personel sayısına kadar kurulan seçme komisyonu tarafından adaylar sözlü sınava çağırırlar.
Bu sınavda her ne kadar genel kültür ve mesleki bilgi gerektiren sorular sorabilse de, asıl amaç kişinin devlet memurluğuna uygun olup olmadığının tespitidir. Komisyonlar konuşmasına, hitap tarzına, karakteristik özelliklerine göre mülakata giren adaylara puan verirler. İşte bu puanlar KPSS ve diğer notlar ile birleştirilerek kişinin esas puanı oluşturulur. Tüm yazılı sınavlardan 100 alan bir aday, başvurmuş olduğu meslek için uygun olmayabilir. İşte bu duruma mülakat sınavı ile karar verilmektedir.