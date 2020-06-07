İŞKUR güncel başvuru iş ilanları Haziran ayının bittiği şu günlerde devam ediyor. İŞKUR üzerinden en fazla sorgulanan ilanlar güvenlik ve temizlik görevlileridir. Bu anlamda KPSS şartsız ve sınavsız güvenlik ve temizlik görevlisi alımı yapılacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

İŞKUR ALIM VE BAŞVURU ŞARTLARI

İlgili güvenlik görevlisi personel alımında adaylardan en az öğrenim şartını sağlama, ilgili kurumun çalıştığı ilde ikamet ediyor olma,

ilgili belge ve sertifikalar sahip olma, Gece ya da gündüz vardiyalı şekilde çalışabilecek durumda olmak,

en az lise mezunu ya da bazı ilanlara göre ilkokul mezunu olmak, İlgili yaş aralığında olmak, bazı ilanlara göre daha önce sektörde deneyim sahibi olmak, istenilen deneyimi bulundurma, belirtilen yaş aralığında olma gibi özel şartlar ve genel alım şartlarını sağlama şeklinde bir başvuru şartı sunulabilmektedir. Bu noktada farklı kurumlarda istihdam edilecek olan adayların bu meslek grubuna ilişkin farklı başvuru şartları da olabilmektedir.

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İŞKUR GÜVENLİK VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞEKLİ

İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımlarına başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Başvuru için aşağıdaki adımları izleyin.

https://esube.iskur.gov.tr/

Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada İŞ ARAYAN kısmından kimlik numaranız ve işkur şifrenizle giriş yapın. İŞKUR şifreniz yoksa solda bulunan e devlet girişi kısmından giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ İLANLARI kısmına tıklayın. Son olarak karşınıza iş arama sayfası çıkacak. Bu sayfada MESLEK yazan kısma , başvuru yapmak istediğiniz mesleğin adını yazın ve ARA butonuna tıklayın. İlanlar aşağıda sıralanacaktır.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ SERTİFİKA ÜCRETİ NE KADAR?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için adayların sertifika alması gerekmektedir. Buna göre güvenlik görevlisi kimlik kartı harcı en az 520 TL, silahlı sınav ücreti 75 TL ve silahsız sınav ücreti 45 TL olarak bilinmektedir. Adaylar ilgili bölümlere ödemelerini yaparak ve sınavlardan başarılı olarak güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olabilir.