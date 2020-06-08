SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMINA KİMLER KATILAMAZ?

Sosyal Çalışma Programı'na başvuru yapamayacak kişiler aşağıdaki gibidir:

Açıköğretim, yüksek lisans ya da doktora öğrencileri programa katılamaz.

18 yaşını doldurmamış üniversite öğrencileri başvuruda bulunamaz.

Başvuru tarihi ve programın düzenlendiği tarih aralığında başka bir işte çalışan, staj yapan veya herhangi bir iş yerinden kısa vadeli sigortalılık kollarından sigortalılığı bildirilen öğrenciler katılamaz.

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Başvuru ve programın düzenlendiği tarih aralığında aktif kaydı bulunmayan öğrenciler katılamaz.

Bahar dönemi dersleri bitmemiş öğrenciler katılamaz.

Yaz döneminde ders alacak öğrenciler programa katılamazlar.

2018-2019 eğitim yılının ilk döneminde genel akademik not ortalaması, transkript 4'lük sisteminde 2'nin, YÖK'ün 4'lük sisteminde 53,33'ün ya da varsa ayrıca belirlenen başarı puanının altında ortalaması olan öğrenciler programa katılamazlar.

04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa bağlı olmayan üniversitelerin öğrencileri programa katılamazlar. (KKTC ve yurt dışındaki üniversiteler)

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ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞVURULARI VE DÜZENLENDİĞİ AYLAR

Öğrencilerin para kazanabilecekleri İŞKUR Sosyal Çalışma Programı genellikle öğrencilerinin okullarının son bulduğu Haziran ayından sonra başlamaktadır. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında düzenlenmektedir. Ancak bu yıl yaşanan pandemi sebebiyle henüz başvuru tarihleri ve ne kadar süre ile düzenleneceği açıklanmamıştır. Söz konusu programa başvuru detayları ve tarihleri ise www.iskur.gov.tr adresi üzerinden paylaşılmaktadır. Online kullanıcı girişi yapılarak programa başvurular yapılmaktadır.