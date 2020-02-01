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  • 01.02.2020 15:10
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 15:10

İŞKUR üzerinden personel alımı başvuru şartları nedir? haberimizde

personel alım ilanları yayımlamaya devam ediyor. Yayımlanmış olan ilanlara göre bünyesindeki personel eksikliğini gidermek için farklı pozisyonlarda alım yapacak. Alımlar en az ilköğretim mezunu olan adaylar kapsayacak olup engelli adaylar başvuru yapabilecektir. LC Waikiki personel alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu üzerinden şahsen veya elektronik ortamda yapılacaktır. Adaylar başvurularını ilan numaraları ile gerçekleştirebilirler. İşte ve detaylar

LC Waikiki İŞKUR aracılığı ile personel alacak!

İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara göre LC Waikiki personel alımları yapılıyor. Alımlar farklı pozisyonlarda yapılacak olup detaylar şöyledir. LC Waikiki yayımladığı ilanlara göre 3 farklı şehirde bulunan mağazalarında görevlendirecek personel alımı yapacak. Bu yönde İstanbul ilinde 11 kişilik kadro ile beden İşçisi ( Genel ) pozisyonunda, Eskişehir ilinde 1 Beden İşçisi ve Kırıkkale ilinde 1 kişilik boş kadro ile Satış Danışmanı / Uzmanı alımı yapılacak.

Kaynak: işinolsa

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