İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara göre LC Waikiki personel alımları yapılıyor. Alımlar farklı pozisyonlarda yapılacak olup detaylar şöyledir. LC Waikiki yayımladığı ilanlara göre 3 farklı şehirde bulunan mağazalarında görevlendirecek personel alımı yapacak. Bu yönde İstanbul ilinde 11 kişilik kadro ile beden İşçisi ( Genel ) pozisyonunda, Eskişehir ilinde 1 Beden İşçisi ve Kırıkkale ilinde 1 kişilik boş kadro ile Satış Danışmanı / Uzmanı alımı yapılacak.

Kaynak: işinolsa

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