İŞKUR 1 Şubat itibari ile 3000 lira maaşla İŞKUR üzerinden belediye işçisi alımları yapılıyor. Bu bağlamda yeni ilanlar haber detayımızda yer almaktadır. Ayrıca ilgili ilanlara https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/ adresinden ulaşmak mümkündür. Belediyelerin personel alımı ilanlarına başvurular İlgili belediyelere şahsen yapılacaktır. Belediyenin sonlarında belirtilen tarihler son başvuru tarihleri olarak belirtilmiştir. Adaylar başvuru şartlarını taşıyor olmaları durumunda ve ilgili belgelere sahip olmaları durumunda başvuru yapabilecekler. Sizler için takvim.com.tr ekibi olarak 3000 TL maaşla KPSS şartsız yüzlerce belediye işçi alım ilanı ile ilgili detayları derledik.

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