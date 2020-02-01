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  • Son Güncelleme: 01.02.2020 14:53

1 Şubat 3000 TL maaşla şartsız belediye işçisi kadroları! İŞKUR belediye işçisi personel alımı başvuru şartları...

şartsız belediyelere işçi alımları üzerinden devam ediyor. Bu anlamda takvim.com.tr olarak açıklanan ilanlar eş zamanlı olarak sayfamızdan veriliyor. Belediyelerin personel alımı ilanlarına başvurular İlgili belediyelere şahsen yapılacaktır. 12 farklı belediyenin sonlarında belirtilen tarihler son başvuru tarihleri olarak açıklanmıştır. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR 3000 TL maaşla KPSS şartsız belediye işçisi alacak

İŞKUR 1 Şubat itibari ile 3000 lira maaşla İŞKUR üzerinden belediye işçisi alımları yapılıyor. Bu bağlamda yeni ilanlar haber detayımızda yer almaktadır. Ayrıca ilgili ilanlara https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/ adresinden ulaşmak mümkündür. Belediyelerin personel alımı ilanlarına başvurular İlgili belediyelere şahsen yapılacaktır. Belediyenin sonlarında belirtilen tarihler son başvuru tarihleri olarak belirtilmiştir. Adaylar başvuru şartlarını taşıyor olmaları durumunda ve ilgili belgelere sahip olmaları durumunda başvuru yapabilecekler. Sizler için takvim.com.tr ekibi olarak 3000 TL maaşla KPSS şartsız yüzlerce belediye işçi alım ilanı ile ilgili detayları derledik.

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