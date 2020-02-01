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  • 01.02.2020 13:45
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 13:46

tarafından 43 bin personel alımı yapılacak! , , ...

Şubat ayına girdiğimiz şu günlerde üzerinden yeni ilanlar da yayınlanıyor. Alımlarda farklı pozisyonlarda ve alanlarda toplamda 43 bin personel alımı gerçekleştirilecek olup alımlar kamu ve özel sektör kurumları tarafından gerçekleştirilecek. Haberimizin devamında hangi alanlarda en çok alım var, kamu kurumlarına yapılacak olan alımlara ilişkin detaylar yer almaktadır. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılmakta olup https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx adresinden ilgili ilanlara ulaşmak da mümkündür. İşte İŞKUR , , ...

İŞKUR tarafından 43 bin personel alımı yapılacak!

Şubat ayı itibari ile İŞKUR üzerinden toplamda 43 bin personel ve işçi alımı yapılacaktır. Alımların kadro detayları ve başvuru koşulları hakkında detayları haberimizde bulabilirsiniz. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarda istenilen şartlar başvurulacak kadroya ve ilana göre değişiklik göstermekle birlikte en az öğrenim şartı, tecrübe şartı, kurum ile aynı ilde ikamet etme şartı, ilgili belge ve diğer alım şartlarını sağlamaları istenmektedir. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılmakta olup https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx adresinden ilgili ilanlara ulaşmak da mümkündür.

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