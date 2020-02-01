Şubat ayı itibari ile İŞKUR üzerinden toplamda 43 bin personel ve işçi alımı yapılacaktır. Alımların kadro detayları ve başvuru koşulları hakkında detayları haberimizde bulabilirsiniz. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarda istenilen şartlar başvurulacak kadroya ve ilana göre değişiklik göstermekle birlikte en az öğrenim şartı, tecrübe şartı, kurum ile aynı ilde ikamet etme şartı, ilgili belge ve diğer alım şartlarını sağlamaları istenmektedir. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılmakta olup https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx adresinden ilgili ilanlara ulaşmak da mümkündür.

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