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  • 01.02.2020 12:35
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 12:54

şartsız en az lise mezunu belediye personel alım şartları...

Türkiye İş Kurumu () 1 Şubat 2020 tarihi itibari ile yeni belediye iş ilanları yayınladı. İŞKUR’un ‘’kurum dışı kamu işçi alımı’’ kategorisinde yayınlanan iş ilanlarına göre, onlarca belediye ve kamu iştirakleri, kendi bünyelerinde daimi olarak istihdam etmek üzere, engelli ve engelsiz olarak yüzlerce personel alımı yapacak. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İşte

Onlarca belediye personel alım ilanı yayınladı! İşte detaylar...

İŞKUR'un resmi internet sayfasında onlarca il-ilçe belediyesi personel alımı için yeni iş ilanı yayınladı. İŞKUR'un ''kurum dışı kamu işçi alımı'' kategorisinde yayınlanan iş ilanlarına göre, il-ilçe belediyelerine KPSS'siz en az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden 960 memur-işçi alımı yapılacak! Peki hangi belediyeler iş ilanı yayınladı! Hangi mesleklerden personel alımı yapılacak? Alınacak personeller, göreve başladıkları belediyelerde kadrolu memur-işçi statülerinde istihdam edilecek olup, hangi belediyelerin personel alımı yaptığına dair liste aşağıda verilmiştir. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur.

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