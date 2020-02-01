İŞKUR'un resmi internet sayfasında onlarca il-ilçe belediyesi personel alımı için yeni iş ilanı yayınladı. İŞKUR'un ''kurum dışı kamu işçi alımı'' kategorisinde yayınlanan iş ilanlarına göre, il-ilçe belediyelerine KPSS'siz en az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden 960 memur-işçi alımı yapılacak! Peki hangi belediyeler iş ilanı yayınladı! Hangi mesleklerden personel alımı yapılacak? Alınacak personeller, göreve başladıkları belediyelerde kadrolu memur-işçi statülerinde istihdam edilecek olup, hangi belediyelerin personel alımı yaptığına dair liste aşağıda verilmiştir. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur.

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