İŞKUR üzerinden ŞOK, BİM ve A101 markete yüzlerce personel alımı yapılacak! İşte başvuru şartları bölümler ve kadrolar

BİM, A101 ve ŞOK marketleri yüzlerce personel alım ilanı yayınladı. Bu bağlamda sayfamızda personel alım ilanlarına yer verdik. Bu arada marketlerin kariyer sayfalarını ise haberimizde geçirdik. BİM, A101 ile ŞOK marketler, yayımladıkları ilanlarda en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını belirtirken, market elemanı kadrosuna yapılacak. Sayıları şuanda iki yüz kişilik kontenjana ulaşan istihdam ilanları için adaylar hem personel, kasiyer, reyon görevlisi hem de yönetici unvanı ile marketlerin kendi kariyer platformlarından başvuru ve cv eklentisi yapabiliyor. İşte başvuru şartları bölümler ve kadrolar detaylar takvim.com.tr'de

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