Her yıl İŞKUR tarafından istihdama büyük katkı sunulurken kurumun resmi sitesi üzerinden iş arayanlar için yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Son olarak İŞKUR'da yayımlanan ilanlara göre binlerce işçi yapılacağı duyuruldu. Bu kapsamda özellikle kendi alanında iş arayan vatandaşlar kurumun resmi sitesinde yayımlanan ilanlar hakkındaki detayları öğrenmek istiyor.

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ