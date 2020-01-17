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  • 17.01.2020 17:19
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 17:23

ayı personel ve memur alım ilanları ve DPB'den açıklandı

2020 yılı Ocak ayı personel ve memur alım ilanlara açıklanmaya devam ediyor. Bu bağlamda DPB üzerinden vatandaşlar yayınlanan ilanlara kolay bir şekilde ulaşabilir. Memur alımı başvuruları 20-30 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak olup, 11 farklı kadroya atama yapılacaktır. Takvim.com.tr ekibi olarak sizler için Ocak ayı diğer memur ve personel alımı ilanlarını sayfamızda yayınladık. Devlet memuru olabilmek için bireylerin T.C. vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurması gerekmektedir. Bazı kamu kurum ve kuruluşları yaş için bir üst limit belirleyebilmektedir. Peki Ocak ayı 'li şartsız personel ve memur alım başvuru şartları nedir?

Ocak 2020 yılı KPSS şartlı ve KPSS şartsız alımlar sayfamızda

KPSS şartlı ve KPSS şartsız alımlar oldukça merak ediliyor. 2020 Ocak ayı memur ve personel alım ilanları! İşte 2020 Ocak için güncel memur personel ve işçi alım listesi. Devlet memuru olabilmek için bireylerin T.C. vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurması gerekmektedir. Bazı kamu kurum ve kuruluşları yaş için bir üst limit belirleyebilmektedir. Memur olacak kişilerin belirli bir eğitim düzeyinde olması gerekmekle birlikte en az ortaöğretim mezunları memur olabiliyor. Ancak eğitim seviyesi de atama yapılacak kuruma bağlı olarak değişebilir. Alım yapacak kurumlar Başvuru şartları ve başvuru bilgileri hakkında detaylar takvim.com.tr'de

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