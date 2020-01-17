KPSS şartlı ve KPSS şartsız alımlar oldukça merak ediliyor. 2020 Ocak ayı memur ve personel alım ilanları! İşte 2020 Ocak için güncel memur personel ve işçi alım listesi. Devlet memuru olabilmek için bireylerin T.C. vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurması gerekmektedir. Bazı kamu kurum ve kuruluşları yaş için bir üst limit belirleyebilmektedir. Memur olacak kişilerin belirli bir eğitim düzeyinde olması gerekmekle birlikte en az ortaöğretim mezunları memur olabiliyor. Ancak eğitim seviyesi de atama yapılacak kuruma bağlı olarak değişebilir. Alım yapacak kurumlar Başvuru şartları ve başvuru bilgileri hakkında detaylar takvim.com.tr'de

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