Türk Kızılayı bünyesinde görev yapacak personel alım ilanında Ankara'da çalışacak Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetimi Uzmanı alınacağı bildirildi. Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetimi Uzmanı olarak görev yapacak personel alım ilanına başvuru yapacak personellerde aranan başvuru şartları da açıklandı. Ayrıca başkent Ankara'da iş arayanlar için merkezi Ankara'da bulunan Türk Kızılayı yeni personel alımı yapacağını açıkladı. Kızılay bünyesinde Dijital İletişim (Webmaster) Uzmanı (DIU112019) olarak görev yapacak personellerin yerine getirecekleri görevlerin yanı sıra başvuru şartları da aktarıldı.

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