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  • 17.01.2020 10:33
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 10:36

Büyük fırsat! şartsız personel alımı yapıyor! İşte şartlar

17 Ocak itibari ile tarafından adayları sevindirecek gelişme yaşandı. Bu bağlamda Kızılay personel alım ilanları açıklandı. Kızılay iş sahibi olmak isteyen üniversite mezunları için öncelikle Webmaster personel alımı yapacak! Ayrıca 'da çalışacak Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetimi Uzmanı (BGRY112019) olarak görev yapacak personelleri de bünyesine katacak. Kızılay bir yardım kuruluşudur. Savaşta ve barışta halkın kara gün dostudur. Savaşta yaralananlara, ölenlerin ailelerine yardıma koşar. Yaraları sarar. Her türlü yardımı yapar. Barışta yangın, sel, deprem felaketlerine uğrayanlara sıcak yardım elini uzatır.

Kızılay KPSS şartsız personel alımı yapıyor! İşte şartlar

Türk Kızılayı bünyesinde görev yapacak personel alım ilanında Ankara'da çalışacak Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetimi Uzmanı alınacağı bildirildi. Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetimi Uzmanı olarak görev yapacak personel alım ilanına başvuru yapacak personellerde aranan başvuru şartları da açıklandı. Ayrıca başkent Ankara'da iş arayanlar için merkezi Ankara'da bulunan Türk Kızılayı yeni personel alımı yapacağını açıkladı. Kızılay bünyesinde Dijital İletişim (Webmaster) Uzmanı (DIU112019) olarak görev yapacak personellerin yerine getirecekleri görevlerin yanı sıra başvuru şartları da aktarıldı.

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