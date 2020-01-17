Bekçi alımı bekleyenlere büyük fırsat geldi. İŞKUR üzerinden 2020 yılı bekçi alım ilanları yayınlandı. Bekçi alım ilanlarına başvuru yapacak olan adaylar İŞKUR üzerinden özgeçmiş bilgileri doldurarak ilanlara başvuru yapılabilir. İlanlara https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2164 adresi üzerinden Meslek kısmına Bekçi yazarak yayınlanan ilanları görebilirsiniz. İşte İŞKUR ile bekçi alım başvuru ilanları... Bekçiler, güneşin batışından doğuşuna kadar görev yaparlar. Güvenlik veya kamu düzeni bakımından olağanüstü durumlarda vali veya kaymakamın emriyle gündüz de çalıştırılabilirler. Bunun dışında hiçbir şekilde gündüz çalıştırılamazlar.

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