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  • 17.01.2020 10:52
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 10:58

Bekçi alımı bekleyenlere müjde! üzerinden yeni ları yayınlandı

iş ilanları arasında en fazla beklenen bekçi ilanları oluyor. Bu bağlamda bekçi alımı bekleyenlere büyük müjde geldi. İŞKUR 2020 yeni ları ve nı açıkladı. İŞKUR bekçi alımı ilanlarına başvuru yapacaklar için başvuru şartları ve bekçi alım ilanı yayınlayan kurumlar açıklandı. İlanlara https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2164 adresi üzerinden Meslek kısmına Bekçi yazarak yayınlanan ilanları görebilirsiniz. İşte ve detaylar takvim.com.tr'de

Bekçi alımı bekleyenlere müjde! İlanlar yayınlandı

Bekçi alımı bekleyenlere büyük fırsat geldi. İŞKUR üzerinden 2020 yılı bekçi alım ilanları yayınlandı. Bekçi alım ilanlarına başvuru yapacak olan adaylar İŞKUR üzerinden özgeçmiş bilgileri doldurarak ilanlara başvuru yapılabilir. İlanlara https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2164 adresi üzerinden Meslek kısmına Bekçi yazarak yayınlanan ilanları görebilirsiniz. İşte İŞKUR ile bekçi alım başvuru ilanları... Bekçiler, güneşin batışından doğuşuna kadar görev yaparlar. Güvenlik veya kamu düzeni bakımından olağanüstü durumlarda vali veya kaymakamın emriyle gündüz de çalıştırılabilirler. Bunun dışında hiçbir şekilde gündüz çalıştırılamazlar.

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