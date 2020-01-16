2020 yılı Ocak ayında İŞKUR üzerinden temizlik, çağrı merkezi, kasiyer, kurye ve beden işçisi alımı için ilanlar açıklandı. Kadro dağılımı ve il il alım miktarı için haberimizi inceleyiniz. İlgili meslek gruplarına başvuru yapmak isteyen adaylar ilk olarak https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine girerek sağ üstte "Meslek" yazan kısma ilgili meslek grubunun adını yazarak ve isterlerse diğer filtreleme seçeneklerini kullanarak arama yapabilmektedir. İŞKUR üzerinden en çok alım yapılan meslek grupları arasında ilk sırada beden işçisi alımı Beden İşçisi alımında görülmekle birlikte bu meslek grubunda 2156 açık iş ilanı bulunmaktadır. Personel alım başvuru şartları ve detaylar takvim.com.tr'de

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