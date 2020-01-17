Hükümet, bu yıl da gençlere iş kapısı açmak için hem kamuda hem de özel sektörde istihdam seferini kesintisiz sürdürecek. Bu yıl kamu kurumlarına 60 bine yakın personel alınacak. Bir yandan Türkiye İş Kurumu bugün kendi internet sayfası üzerinden 76 kamu kurumunun ve il-ilçe belediyesinin personel alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR tarafından yapılan duyuruda, kamu kurumlarında ve belediyelerde daimi olarak istihdam etmek üzere engelli ve engelsiz kadrolara atanmak üzere, KPSS 50, 60, 70 ve 75 taban puan şartı ile ve KPSS şartsız olarak 2400 personel alımı yapılacağı belirtildi. Hangi devlet kurumlarına personel alımı yapılacağına dair liste, haber içeriğinde verilmiştir.

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