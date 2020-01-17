Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 17.01.2020 12:39
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 12:42

şartsız 2 bin 500 personel alımı yapılacak! İşte kadrolar ilanlar

İşgücü piyasasında hem işveren hem de iş arayan gençlerin güven kapısı olan üzerinden 2020 yılında 100 bine yakın personel alımı yapılacak. Bu bağlamda İŞKUR iş ilanları özellikle şartsız olanlar bayahı araştırılıyor. İş Kurumu (İŞKUR) 17 Ocak 2020 tarihi itibari ile yeni kamu iş ilanları yayınladı. İŞKUR, kendi sayfası üzerinden, onlarca kamu kurumu ve onlarca il-ilçe belediyesi olmak üzere toplamda 76 devlet kurumunun toplamda 2400 personel alımı yapılacağını duyurdu. Personel alımları KPSS'li ve KPSS şartsız olarak yapılacak olup, bazı kamu kurumları ve belediyeler, engelli kadrolarına da personel alımı yapılacağı belirtildi. İşte kadrolar ve ilanlar...

KPSS şartsız 2 bin 500 personel alımı yapılacak!

Hükümet, bu yıl da gençlere iş kapısı açmak için hem kamuda hem de özel sektörde istihdam seferini kesintisiz sürdürecek. Bu yıl kamu kurumlarına 60 bine yakın personel alınacak. Bir yandan Türkiye İş Kurumu bugün kendi internet sayfası üzerinden 76 kamu kurumunun ve il-ilçe belediyesinin personel alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR tarafından yapılan duyuruda, kamu kurumlarında ve belediyelerde daimi olarak istihdam etmek üzere engelli ve engelsiz kadrolara atanmak üzere, KPSS 50, 60, 70 ve 75 taban puan şartı ile ve KPSS şartsız olarak 2400 personel alımı yapılacağı belirtildi. Hangi devlet kurumlarına personel alımı yapılacağına dair liste, haber içeriğinde verilmiştir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

MEMUR VE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriKPSS şartsız 2 bin 500 personel alımı yapılacak! İşte İŞKUR kadrolar ilanlar
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri