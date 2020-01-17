Jandarma Genel Komutanlığı muvazzaf-sözleşmeli subay alımı yapıyor! İşte 2020 subay alımı başvuru şartları

2020 yılında Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na muvazzaf/sözleşmeli subay alımı yapılacağı duyuruldu. Komutanlıklar tarafından yapılan duyurunun ve yayımlanan ilanın ardından binlerce vatandaş muvazzaf-sözleşmeli subay alımı hakkında detayları öğrenmek istiyor. İşte Jandarma Genel Komutanlığı muvazzaf-sözleşmeli subay alımı başvuru şartları

MUVAZZAF-SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIMI İLANI

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erkek/kadın sözleşmeli subay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular 16-31 Ocak 2020 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Temine yönelik detaylar; www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr,www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr adreslerinde yer alan "2020 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu" ve "2020 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu"nda belirtilmiştir.

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