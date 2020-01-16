Subay alımı başvuru şartları nedir? Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına subay alımı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına muvazzaf ve sözleşmeli subay alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan ilan ile birlikte başvuru şartları da belli oldu. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik subay alımı başvuru nasıl yapılır? 2020 subay alımı başvuru şartları nedir? İşte cevaplar...

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK SUBAY ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erkek ve kadın sözleşmeli subay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular 16 Ocak'ta başlayan başvurular 31 Ocak'ta sona erecek.

BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYIN

Başvurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

Sisteme e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılabilecek. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden ilan edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR? İŞTE DETAYLAR...