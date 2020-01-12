2020 yılı en az 6750 TL maaşla personel alım başvuru tarihi ve kadrolar merakla bekleniyordu açıklandı. Bu bağlamda Adalet Bakanlığı personel alımı yapacak. DPB yani Devlet Personel Daire Başkanlığı tarafından Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin ilan yayınlandı. İlan yayınlanır yayınlanmaz başvuru detayları araştırılmaya başlandı. En az 6 bin 750 TL maaşa sahip olacak personellerde aranan nitelikler ilanda geniş bir şekilde anlatıldı. Başvuru ve tercih formu eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgisayar ile doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalandıktan sonra, ilanda belirtilen belgelerle birlikte başvuruların 27/01/2020 tarihinden 10/02/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar yapılması gerekmektedir.

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