14 Ocak İŞKUR personel alımları tam gaz devam ediyor. Bu bağlamda danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi alımı için adaylar İŞKUR ilanlarını yakından takip ediyor. Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; danışma ve büro memuru, güvenlik ve bekçi alımı) yazarak güncel ilanları görebilir. Kurum aracılığıyla her hafta güncel işçi ve alımı ilanları yayımlanıyor ve ilanlara büyük bir merakla inceleniyor. Son olarak danışma ve büro memuru, güvenlik ve bekçi alımı ilanları duyuruldu. Peki, İŞKUR'a nasıl kayıt olunur?

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ