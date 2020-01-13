İŞKUR 2020 yılında yine binlerce işsiz vatandaşı iş sahibi yapacak. Bu bağlamda İŞKUR yeni iş ilanlarını sayfasından açıkladı. 37 bin kişi kamu ve özel şirketlere alınacak. Türkiye'deki milyonlarca işsizden birisi olarak iş arayışında iseniz "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. İşte İŞKUR personel alım kadroları ve bölümler...

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