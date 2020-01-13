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  • 14.01.2020 09:16
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 09:16

Kamuya ve özele aracılığı ile 37 bin memur ve başvuru şartları nedir? İşte kadrolar ve bölümler

İş Kurumu aracılığı ile farklı kurum ve kuruluşlar tarafından 37 bin memur ı yapılıyor. Başvuru süreci başladı ve Şubat ayına kadar devam edecek. da yayımlanan personel alımı ilanları için başvurular başladı. İlanlar İŞKUR üzerinde yayımlandığı tarihten itibaren başvurular başlamış olup son başvuru tarihine kadar yapılıyor olması gerekmektedir. Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirebilirler.

İŞKUR aracılığı ile kamuya ve özele 37 bin personel alınacak

İŞKUR 2020 yılında yine binlerce işsiz vatandaşı iş sahibi yapacak. Bu bağlamda İŞKUR yeni iş ilanlarını sayfasından açıkladı. 37 bin kişi kamu ve özel şirketlere alınacak. Türkiye'deki milyonlarca işsizden birisi olarak iş arayışında iseniz "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. İşte İŞKUR personel alım kadroları ve bölümler...

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