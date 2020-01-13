İŞKUR üzerinden Migros 403 personel alımı yapacak. Bu bağlamda Türkiye iş Kurumu (İŞKUR) internet sayfası üzerinde Migros marketler için 5 alım ilanı yayınlandı. Açıklanan ilanlara göre Migros market, reyon görevlisi, kasiyer, kasap, beden işçisi ve satış departmanlarında istihdam edilmek üzere tecrübeli ve tecrübesiz 403 personel alımı yapılacaktır. Başvurular İŞKUR aracılığı ile yapılacak olup, başvuruda bulunmak isteyen adayları için ilan altında linki verilmiştir. Hemen online başvuru yapmak için en yakın Migros mağazasına başvuru yapabilirsiniz. İstanbul, Gaziantep, Siirt ve Yalova olmak üzere 4 şehirde personel alımı yapılacaktır.

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