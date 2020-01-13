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  • 14.01.2020 09:20
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 09:20

? ile Migros 403 personel alımı başvuru şartları açıklandı! İşte kadrolar

Migros marketler zinciri, kendi bünyesinde daimi olarak etmek üzere, e-şube üzerinden personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilanlara göre Migros, aracılığı ile toplamda 400 personel alımı yapılacak. Peki başvuru şartları nelerdir? ? İşte tüm ayrıntılar… Başvurunuzu direk İŞKUR üzerinden gerçekleştirmek ve yayınlanan ilanları görüntülemek için öncelikli olarak burayı tıklayınız ve ardından ''işyeri Ünvanı'' kısmına ''migros'' yazıp ara butonuna basınız

İŞKUR ile Migros 403 personel alımı yapacak!

İŞKUR üzerinden Migros 403 personel alımı yapacak. Bu bağlamda Türkiye iş Kurumu (İŞKUR) internet sayfası üzerinde Migros marketler için 5 alım ilanı yayınlandı. Açıklanan ilanlara göre Migros market, reyon görevlisi, kasiyer, kasap, beden işçisi ve satış departmanlarında istihdam edilmek üzere tecrübeli ve tecrübesiz 403 personel alımı yapılacaktır. Başvurular İŞKUR aracılığı ile yapılacak olup, başvuruda bulunmak isteyen adayları için ilan altında linki verilmiştir. Hemen online başvuru yapmak için en yakın Migros mağazasına başvuru yapabilirsiniz. İstanbul, Gaziantep, Siirt ve Yalova olmak üzere 4 şehirde personel alımı yapılacaktır.

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