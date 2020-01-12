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  • 13.01.2020 09:25
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 09:25

3000 TL maaşla şartsız alınacak! 13 Ocak belediye işçisi nedir?

şartsız personel alım ilanları büyük ilgi görüyor. Onlara bir yenisi daha eklendi. Bazı belediyeler üzerinden yüzlerce personel alacak. Personel alımlarında KPSS şartı yer almıyor. İŞKUR alımı ile ilgili ilan kısa sürede binlerce kişinin radarına girdi. 546 personelden biri olmak isteyen adaylar başvuru şartları ve şeklini araştırıyor. Başvuru tarihini kaçırmamak için elini çabuk tutmak isteyen vatandaşların arayışı hız kazandı. Peki, İŞKUR belediye işçisi alım başvurusu nasıl yapılır? Sizler için takvim.com.tr ekibi olarak 3000 TL maaşla yüzlerce belediye işçi alım ilanı ile ilgili detayları derledik. İşte İŞKUR belediye işçisi alım şartları ve başvuru yolları...

3000 TL maaşla KPSS şartsız belediye işçisi alınacak

İŞKUR üzerinden 3000 TL maaşla KPSS şartsız yüzlerce belediye işçisi alımı yapılacak. Bu bağlamda takvim.com.tr olarak sayfamızda belediye işçisi alım ilanlarını derledik. Belediyelerin personel alımı ilanlarına başvurular İlgili belediyelere şahsen yapılacaktır. Belediyenin sonlarında belirtilen tarihler son başvuru tarihleri olarak belirtilmiştir. Adaylar başvuru şartlarını taşıyor olmaları durumunda ve ilgili belgelere sahip olmaları durumunda başvuru yapabilecekler. İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, aynı zamanda da kişinin mesleğine veya eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor. Sizler için takvim.com.tr ekibi olarak 3000 TL maaşla KPSS şartsız yüzlerce belediye işçi alım ilanı ile ilgili detayları derledik. İşte İŞKUR belediye işçisi alım şartları ve başvuru yolları...


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