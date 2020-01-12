İŞKUR üzerinden 3000 TL maaşla KPSS şartsız yüzlerce belediye işçisi alımı yapılacak. Bu bağlamda takvim.com.tr olarak sayfamızda belediye işçisi alım ilanlarını derledik. Belediyelerin personel alımı ilanlarına başvurular İlgili belediyelere şahsen yapılacaktır. Belediyenin sonlarında belirtilen tarihler son başvuru tarihleri olarak belirtilmiştir. Adaylar başvuru şartlarını taşıyor olmaları durumunda ve ilgili belgelere sahip olmaları durumunda başvuru yapabilecekler. İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, aynı zamanda da kişinin mesleğine veya eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor. Sizler için takvim.com.tr ekibi olarak 3000 TL maaşla KPSS şartsız yüzlerce belediye işçi alım ilanı ile ilgili detayları derledik. İşte İŞKUR belediye işçisi alım şartları ve başvuru yolları...



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