Girişimciler için çok önemli olan KOSGEB ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Bu bağlamda her vatandaşa 50 bin lira hibe ve 100 bin lira kredi müjdesi geldi. Kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmelerini büyütmek isteyen işletme sahiplerinin de yoğun talep gösterdiği KOSGEB destekleri, her sene belirli projelerde binlerce vatandaşın hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı oluyor. KOSGEB kredi başvuruları, kurumun istediği şartları yerine getiren girişimciler tarafından belirli zamanlarda yapılan başvurulardır. Projeye göre 50 bin TL'lik hibe ile 100 TL'lik kredi olanaklarına sahip olması, KOSGEB'e başvuruda bulunacak olan kişilerin projelerini ona göre seçmelerinde rol oynayan en önemli faktördür.

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