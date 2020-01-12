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  • 13.01.2020 09:31
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 09:31

Devletten vatandaşa 50 bin lira hibe ve 100 bin lira kredi fırsatı geldi! başvurusu nasıl yapılır? Bunu yapmanız yeter!

Sanayi ve kamuoyuna duyurdu. 2020 yılında başvurusunda bulunan vatandaşlara 50 bin lira hibe veya 100 bin lira kredi verilecek. İşte KOSGEB başvurusu şartları ve işlemleri hakkında detaylar… Yılın belirli döneminde yapılan KOSGEB kredi başvuruları, girişimcilere 50 bin TL hibe ve 100 bin TL kredi olanaklarından yararlanmak isteyen vatandaşların yaptığı başvurulardır. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve olan ama halk arasında kısaltması ile yani KOSGEB olarak bilinen kurumdur. Eski ismiyle Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yeni ismiyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak görevini yerine getirmektedir.

Devletten her vatandaşa 50 bin lira hibe!

Girişimciler için çok önemli olan KOSGEB ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Bu bağlamda her vatandaşa 50 bin lira hibe ve 100 bin lira kredi müjdesi geldi. Kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmelerini büyütmek isteyen işletme sahiplerinin de yoğun talep gösterdiği KOSGEB destekleri, her sene belirli projelerde binlerce vatandaşın hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı oluyor. KOSGEB kredi başvuruları, kurumun istediği şartları yerine getiren girişimciler tarafından belirli zamanlarda yapılan başvurulardır. Projeye göre 50 bin TL'lik hibe ile 100 TL'lik kredi olanaklarına sahip olması, KOSGEB'e başvuruda bulunacak olan kişilerin projelerini ona göre seçmelerinde rol oynayan en önemli faktördür.

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