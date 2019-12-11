Türkiye iş Kurumu (İŞKUR) personel alımlarına tüm hızıyla devam ediyor. İŞKUR internet sayfası üzerinden Türkiye'nin en büyük marketler zinciri olan Migros'a personel alımı yapılacak. İŞKUR ilanlarına göre başta İstanbul, Bursa, Gaziantep ve Antalya başta olmak üzere 12 şehirde market elemanı, satış müdürü,beden işçisi, kasiyer, reyon görevlisi ve satış danışmanı pozisyonlarında istihdam edilmek üzere tecrübeli ve tecrübesiz 400 personel alımı yapılacaktır. Başvurular İŞKUR aracılığı ile ve migros kariyer'den yapılacak olup, başvuruda bulunmak isteyen adayları için ilan altında linki verilmiştir. Belirtilen linki tıklayarak online başvuru yapabilirsiniz.

İŞKUR İLE MİGROS PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Migros mağazalarımızda görevlendirilmek üzere; Full Time/ Part Time kasiyer, reyon görevlisi, manav, kasap ve satış elemanı olarak görev yapacak kişiler aranmaktadır. En az ilköğretim mezunu, tecrübeli veya tecrübesiz kişiler ilana başvurabilir.

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