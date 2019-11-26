İŞKUR personel ilanlarına ve alımlarına sadece yurtiçinde devam etmiyor. İŞKUR personel alımlarına yurtdışında da devam ediyor. Bu bağlamda yurtdışı istihdam hizmeti kapsamında İŞKUR sitesinde yayınlanan ilanlar aracılığı ile yurtdışına işçi gönderimi yapılmaktadır. Açıklanan ilanlarda Almanya için, sağlık personeli ve tır şoförü alımı ön plana çıkmaktadır. İŞKUR kayıt işlemleri 2 farklı şekilde yapılmaktadır. Çünkü İŞKUR tarafından iş arayanlara iş olanakları sunulurken, bu sunulan iş olanaklarının da işçi arayan işverenler tarafından girilmesi için her iki tarafa da ayrı bir sistem oluşturulmuştur.

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Daha önce de uygulaması bulunan İŞKUR ile işçi gönderimi tekrar gündeme geldi. Buna göre İŞKUR Yurtdışı İstihdam Hizmeti kapsamında ya da İŞKUR sitesinde yayınlanan ilanlar aracılığı ile yurtdışına işçi gönderimi yapılmaktadır. Hali hazırda Almanya'da çalışacak olanlar için açılmış aktif iş ilanlarına ait detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

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