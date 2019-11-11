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  • 11.11.2019 17:55
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 17:58

'dan 2.350 lira maaşla personel alımı! İşte şartlar...

resmi sayfasından peş peşe personel alım ilanları yayınlamaya devam ediyor. İŞKUR işbaşı eğitim kursu ve kursu kapsamında yapılan personel alımları için haftanın yeni ilanları bugün geldi. Farklı şehirlere yapılan personel alımlarında ilanlar haberimizde yer almaktadır. İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi “” üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor.

İŞKUR'dan 2.350 lira maaşla personel alımı!

İŞKUR 'dan farklı şehirlere işbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları kapsamında personel alımı yapılıyor. Çocuk gelişimcisi, büro memuru, yazılım personeli, işçi, aşçı, aşçı yardımcısı, grafik tasarımcısı, ön muhasebeci, müşteri hizmetleri personeli, çoban, halkla ilişkiler personeli, şoför, kadın giyim personeli, paketleme işçisi, bilgisayar operatörü, muhasebeci gibi kadrolara yapılan personel alımları haberimizde. İşbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları kapsamında yapılan personel alımlarına başvurular internet üzerinden alınmaktadır.

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İş arıyorsanız, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlamalı ve İŞKUR'a giriş yapmalısınız. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için "İstihdam" ekranında açık iş ilanı aramak için;

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