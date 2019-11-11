İŞKUR 'dan farklı şehirlere işbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları kapsamında personel alımı yapılıyor. Çocuk gelişimcisi, büro memuru, yazılım personeli, işçi, aşçı, aşçı yardımcısı, grafik tasarımcısı, ön muhasebeci, müşteri hizmetleri personeli, çoban, halkla ilişkiler personeli, şoför, kadın giyim personeli, paketleme işçisi, bilgisayar operatörü, muhasebeci gibi kadrolara yapılan personel alımları haberimizde. İşbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları kapsamında yapılan personel alımlarına başvurular internet üzerinden alınmaktadır.

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