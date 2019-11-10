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  • 10.11.2019 14:51
  • Son Güncelleme: 10.11.2019 14:51

2500-2750 TL maaşla ve 'e personel alımı yapılacak

yeni haftada personel alımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda 'nin en büyük marketleri olan ve personel ve işçi alımı yapacak. BİM ve A101 personellere 2500 ile 2750 arasında maaş verecek. Farklı şehirlere yapılan personel alımında ve başvuru şekli haberimizde. İŞKUR ve BİM ve A101 kariyer sayfaları üzerinden art arda ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların kendilerine en yakın Bim ya da A101 marketin şubesine gidilmesi gerekiyor. İŞKUR'a kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İşte İŞKUR personel alımları ve

2500-2750 TL maaşla BİM ve A101'e personel alımı yapılacak

İŞKUR üzerinden kurumların personel alımları devam ediyor. Türkiye'nin en büyük market zincirleri arasında yer alan
BİM ve A101 2500-2750 maaşla en az ilkokul mezunu personel alımı yapacağını açıkladı. Türkiye perakende mağazacılık sektörünün öncü kuruluşlarından olan ve açıldığı ilk günden bu yana müşteri odaklı düşünen A101 marketler ile BİM marketler en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı kadrolara , farklı şehirlere yapılan personel alımlarına başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar, alım yapılan kadrolar ve başvuruya dair detaylar haberimizde. BİM ve A101 personel alım detayları ve kadrolar sayfamızda

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