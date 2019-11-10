İŞKUR üzerinden kurumların personel alımları devam ediyor. Türkiye'nin en büyük market zincirleri arasında yer alan

BİM ve A101 2500-2750 maaşla en az ilkokul mezunu personel alımı yapacağını açıkladı. Türkiye perakende mağazacılık sektörünün öncü kuruluşlarından olan ve açıldığı ilk günden bu yana müşteri odaklı düşünen A101 marketler ile BİM marketler en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı kadrolara , farklı şehirlere yapılan personel alımlarına başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar, alım yapılan kadrolar ve başvuruya dair detaylar haberimizde. BİM ve A101 personel alım detayları ve kadrolar sayfamızda

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