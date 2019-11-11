İŞKUR üzerinden personel alımları devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR temizlik işlerinde çalışacak 1.620 personel alımı yapılacak! Personel alımı yapılan illerin listesi bu haberde sizlerle olacak. Başvurular İŞKUR aracılığı ile yapılacak olup, temizlik personeli alımı yapan şirket kuruluşlarının isimleri haberimizde verilmiştir. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. İŞKUR'un resmi internet sayfasında 11 Kasım 2019 tarihinde güncel iş ilanları yayınlandı. İşte İŞKUR temizlik personeli alım başvuru şartları nedir?

İŞKUR TEMİZLİK PERSONELİ ALIM İLANLARI

LİMAK İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş.

15.11.2019 Ankara

Beypazarı ilçesinde, hizmetli, depo görevlisi ve temizlik görevlisi olarak çalışabilecek engelli personeller alınacaktır.

İletişim bilgisi; 905422488068

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