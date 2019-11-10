Türkiye'deki çalışma hayatının 2019 yılı fotoğrafı ortaya çıktı. Türkiye İş Kurumu'nun tamamladığı çalışmaya göre halen 329 bin açık iş var. Kadınlarda en çok makineci, erkeklerde imal işçisi aranıyor. İşyerlerinin yüzde 10'u bir yıl içinde yatırım planlıyor. Gelecek 10 yıl içinde 3 boyutlu katı model teknikeri, network güvenlik uzmanı, homologasyon uzmanı gibi mesleklerin ise öne çıkması bekleniyor. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.

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İMALATTA 117 BİN AÇIK İŞ

Araştırma sonuçlarına göre, imalat sektöründe 117 bin 135, toptan ve perakende ticaret sektöründe 76 bin 71, konaklama ve yiyecek hizmeti sektöründe 41 bin 506, inşaat sektöründe ise 18 bin 238 açık iş bulunuyor. Türkiye'deki her 100 işyerinden 8.4'ünde açık iş varken, en çok açık iş olan 10 meslek, "dikişçi, garson, satış danışmanı, üretim imal işçisi, temizlik görevlisi, ayakçı(tekstil), pazarlamacı, sevkiyat görevlisi, konfeksiyon işçisi ve kasiyer" olarak sıralandı. Yükseköğretim mezunları için açık iş olan ilk 10 meslek ise, 'pazarlamacı, yazılım mühendisi, satış danışmanı, makine mühendisi, muhasebeci, ithalat-ihracat sorumlusu, İngilizce öğretmeni, ön muhasebeci, bilgisayar mühendis ve zihinsel engelliler öğretmeni' oldu.