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  • Son Güncelleme: 10.11.2019 16:24

329 bin personel aranıyor! İşte yıldızı parlayacak meslekler!

, ‘2019 yılı işgücü piyasası araştırmasını’ sonuçlandırdı. Bu bağlamda 118 bin 588 işyerinde açık iş pozisyonu var. İşyerlerinde çalışmaları yapılmasının oranı ise sadece yüzde 5.4. Buna karşılık bilgi ve iletişim sektöründeki işyerlerinin yüzde 41.7’si, imalat sanayindeki işyerlerinin yüzde 34.3’ün AR-GE çalışmasına kaynak ayırıyor. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir kurumudur. İşte İŞKUR üzerinden alım yapılacak olan meslekler...

329 bin personel aranıyor! İşte yıldızı parlayacak meslekler!

Türkiye'deki çalışma hayatının 2019 yılı fotoğrafı ortaya çıktı. Türkiye İş Kurumu'nun tamamladığı çalışmaya göre halen 329 bin açık iş var. Kadınlarda en çok makineci, erkeklerde imal işçisi aranıyor. İşyerlerinin yüzde 10'u bir yıl içinde yatırım planlıyor. Gelecek 10 yıl içinde 3 boyutlu katı model teknikeri, network güvenlik uzmanı, homologasyon uzmanı gibi mesleklerin ise öne çıkması bekleniyor. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.

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İMALATTA 117 BİN AÇIK İŞ

Araştırma sonuçlarına göre, imalat sektöründe 117 bin 135, toptan ve perakende ticaret sektöründe 76 bin 71, konaklama ve yiyecek hizmeti sektöründe 41 bin 506, inşaat sektöründe ise 18 bin 238 açık iş bulunuyor. Türkiye'deki her 100 işyerinden 8.4'ünde açık iş varken, en çok açık iş olan 10 meslek, "dikişçi, garson, satış danışmanı, üretim imal işçisi, temizlik görevlisi, ayakçı(tekstil), pazarlamacı, sevkiyat görevlisi, konfeksiyon işçisi ve kasiyer" olarak sıralandı. Yükseköğretim mezunları için açık iş olan ilk 10 meslek ise, 'pazarlamacı, yazılım mühendisi, satış danışmanı, makine mühendisi, muhasebeci, ithalat-ihracat sorumlusu, İngilizce öğretmeni, ön muhasebeci, bilgisayar mühendis ve zihinsel engelliler öğretmeni' oldu.

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