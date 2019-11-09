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  • 09.11.2019 16:31
  • Son Güncelleme: 09.11.2019 16:32

aracılığıyla binlerce işçi aranıyor! İŞKUR'da işçi alımı yapılacak kadrolar nasıl öğrenilir?

Türkiye İş Kurumu () tarafından yayımlanan ilanlarla belirli dönem aralığında binlerce işçi alımı yapılıyor. Bu hafta yayımlanan ilanlarla binlerce işçi alımı yapılacağı duyuruldu. İş arayışı olan binlerce vatandaş kamu ve özel kuruluşların İŞKUR üzerinden yayımladığı ilanları inceliyor. Beden işçisi, kasiyer, garson, temizlik görevlisi gibi onlarca alanda işçi alımı yapılacak. Peki, na başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilen bilgiler...

Kamu ve özel kuruluşlar tarafından İŞKUR aracılığıyla belirli dönem aralığında çeşitli alanlarda alımlar yapılıyor. Beden işçisi, kasiyer, temizlik görevlisi, garson gibi alanlarda son olarak çeşitli kurulumlar tarafından İŞKUR üzerinden ilanlar yayımlandı. Peki, İŞKUR'da işçi alımı yapılacak kadrolar nasıl öğrenilir? İşte alım yapılacak kadrolara dair bilgiler...

İŞKUR İŞÇİ ALIM İLANLARI

Çeşitli alanlarda istihdam edilmek üzere personel alım ilanları İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına meslek adlarını yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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