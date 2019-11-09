Kamu ve özel kuruluşlar tarafından İŞKUR aracılığıyla belirli dönem aralığında çeşitli alanlarda alımlar yapılıyor. Beden işçisi, kasiyer, temizlik görevlisi, garson gibi alanlarda son olarak çeşitli kurulumlar tarafından İŞKUR üzerinden ilanlar yayımlandı. Peki, İŞKUR'da işçi alımı yapılacak kadrolar nasıl öğrenilir? İşte alım yapılacak kadrolara dair bilgiler...

İŞKUR İŞÇİ ALIM İLANLARI

Çeşitli alanlarda istihdam edilmek üzere personel alım ilanları İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına meslek adlarını yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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