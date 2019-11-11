İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlardan bir çoğu özel sektör olsa da, kamu personeli alımları da kurumun yayınladığı farklı kategorilerdeki ilanlar arasında yer alıyor. Özellikle belediyeler veya iştiraklere bağlı alımlar İŞKUR kurum dışı kamu işçisi alımları üzerinden yürütülüyor. 36 Belediye tarafından yayımlanan alım ilanı detayları haberimizde... İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir.

ALIM YAPIACAK ŞEHİRLER

İstanbul, Kocaeli, Ankara, Şanlıurfa, Sivas, Muğla, Mersin, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Afyonkarahisar, Trabzon, Aydın, Muğla, Van, Erzurum, Ordu, Karabük, Manisa, Şırnak, Niğde, Çorum, Zonguldak, Nevşehir, Antalya, Yozgat, Adana, Kastamonu, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Samsun, Çorum.

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