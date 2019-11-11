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  • 11.11.2019 10:31
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 10:32

36 belediye şartsız personel alacak! İşte ilanlar

personel alım ilanlarına tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca istihdam yaratan İŞKUR iş ilanları sayfası bir hayli yoğun oluyor. Bu bağlamda 36 belediye kendi bünyesinde ya da taşeron kadrolarında yer vermek üzere yeni personellerini arıyor. Farklı nitelik ve çeşitli branşlarda yapılacak alımları sizler için derledik. İlanlar kurum dışı kamu işçi ilanlarında yayınlandığı için şartı aranmıyor. Bu ilanlara başvurabilmek için öncelikle, İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

36 belediye KPSS şartsız personel alacak

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlardan bir çoğu özel sektör olsa da, kamu personeli alımları da kurumun yayınladığı farklı kategorilerdeki ilanlar arasında yer alıyor. Özellikle belediyeler veya iştiraklere bağlı alımlar İŞKUR kurum dışı kamu işçisi alımları üzerinden yürütülüyor. 36 Belediye tarafından yayımlanan alım ilanı detayları haberimizde... İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir.

ALIM YAPIACAK ŞEHİRLER

İstanbul, Kocaeli, Ankara, Şanlıurfa, Sivas, Muğla, Mersin, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Afyonkarahisar, Trabzon, Aydın, Muğla, Van, Erzurum, Ordu, Karabük, Manisa, Şırnak, Niğde, Çorum, Zonguldak, Nevşehir, Antalya, Yozgat, Adana, Kastamonu, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Samsun, Çorum.

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