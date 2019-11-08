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  • 08.11.2019 14:26
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 14:26

ve DPB KPSS'li KPSS şartsız Kasım ayı memur personel alımı başvuru şartları! İşte kadrolar

ve DPB aracılığı ile personel memur alım ilanları adaylar için açıklandı. Binlerce aday İŞKUR ve DPB resmi sitesine kilitlenmiş durumda. Bu bağlamda personel alan kurumların ilanlarında, adaylardan KPSS şartı istenmemekte ama direk kendi kurum aracılığı ile personel alan kamu kurumları KPSS 50,60,70 ve 80 taban puanlarına göre alım yapmaktadır. Aşağıda daimi personel alımı yapan devlet kurumlarına ve belediyelere ait iş ilanları bulunmaktadır. Belirtilen iş ilanları hakkında başvuru şartları, başvuru adresi ve diğer gerekli tüm bilgilere takvim.com.tr'den kolayca ulaşabilirsiniz.

KPSS’li ve KPSS'siz 1464 personel alımı yapılacak!

DPB ve İŞKUR 17 kamu kurumuna ait KPSS 50,60,70 ve 80 puanı ile ve KPSS şartsız olarak personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilanlara göre Büyükşehir Belediyeleri, MTA, DSİ, Meteoroloji, Göç idaresi, SGK, BTK, kamu üniversiteleri ve diğer devlet kurumları olmak üzere tam 17 kamu kurumu toplam 1.464 personel ve memur-işçi alımı yapacak. Bazı kurumların personel alımı başvuruları İŞKUR aracılığı ile yapılırken bazı kurumların alım başvuruları, kendi kurumlarının üzerinden yapılacaktır. Bu haber içeriğinde, her ilanın son başvuru tarihi farklı olmak üzere Kasım ayı içerisinde memur ve işçi alımı yapan kamu kurumlarının ve büyükşehir belediyelerinin iş ilanları bulunmaktadır. İşte ayrıntılar…

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KAMU PERSONELİ ALAN KURUMLAR

1 - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 100 sözleşmeli personel alımı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü DPB üzerinden yeni bir personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilana göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı hizmet birimlerinde görevlendirmek üzere 76 adet Mühendis ve 24 adet Tekniker unvanında olmak üzere toplam 100 adet sözleşmeli personel alımı yapacağı bildirildi.

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