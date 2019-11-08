DPB ve İŞKUR 17 kamu kurumuna ait KPSS 50,60,70 ve 80 puanı ile ve KPSS şartsız olarak personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilanlara göre Büyükşehir Belediyeleri, MTA, DSİ, Meteoroloji, Göç idaresi, SGK, BTK, kamu üniversiteleri ve diğer devlet kurumları olmak üzere tam 17 kamu kurumu toplam 1.464 personel ve memur-işçi alımı yapacak. Bazı kurumların personel alımı başvuruları İŞKUR aracılığı ile yapılırken bazı kurumların alım başvuruları, kendi kurumlarının üzerinden yapılacaktır. Bu haber içeriğinde, her ilanın son başvuru tarihi farklı olmak üzere Kasım ayı içerisinde memur ve işçi alımı yapan kamu kurumlarının ve büyükşehir belediyelerinin iş ilanları bulunmaktadır. İşte ayrıntılar…

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KAMU PERSONELİ ALAN KURUMLAR

1 - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 100 sözleşmeli personel alımı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü DPB üzerinden yeni bir personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilana göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı hizmet birimlerinde görevlendirmek üzere 76 adet Mühendis ve 24 adet Tekniker unvanında olmak üzere toplam 100 adet sözleşmeli personel alımı yapacağı bildirildi.

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