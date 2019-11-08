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  • 08.11.2019 12:19
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 12:22

5 ile 7 bin lira maaşla 'siz personel alınacak! İşte başvuru şartları

5 ile 7 bin lira arasında personel alımı yapacağını açıkladı. Adaylar Kızılay'ın resmi internet sayfasına akın etti. Yayımlanan Kızılay personel alımı ilanına başvurular internet üzerinden başladı. Yayınlanan personel alım ilanı detaylarında adaylardan şartı aranmadığı ve sadece belli de lisans mezunu olma şartı arandığı görüldü. Ayrıca Kızılay tarafından yayınlanan personel alım ilanında başvuru şartları da belli oldu. Kızılay bir yardım kuruluşudur. Savaşta ve barışta halkın kara gün dostudur. Savaşta yaralananlara, ölenlerin ailelerine yardıma koşar. Yaraları sarar. Her türlü yardımı yapar. İşte ve bölümler...

5-7 bin lira maaşla KPSS'siz personel alınacak!

Kızılay personel alım ilanı yayımladı. Kızılay bünyesinde istihdam edilmek isteyen vatandaşlar için Kızılay tarafından en az lisans mezunu personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilanda adayların Ankara ve İstanbul'da Kurumsal Bağış Uzmanı olarak görev yapacağı açıklandı. Haberimizde Kızılay başvuru şartlarını ve başvuru ekranını görebilirsiniz. Kızılay'ın teşkilatı, Genel merkez ve şubelerden oluşur. Kızılay'ın Genel Müdürlük teşkilatı dışında kalan bütün kademelerindeki görevler fahridir. İşte KPSS şartsız Kızılay personel alım ilanı ve başvuru şartları...

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KIZILAY'A PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞLADI

Yayımlanan Kızılay personel alımı ilanına başvurular internet üzerinden başladı.

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