Kızılay personel alım ilanı yayımladı. Kızılay bünyesinde istihdam edilmek isteyen vatandaşlar için Kızılay tarafından en az lisans mezunu personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilanda adayların Ankara ve İstanbul'da Kurumsal Bağış Uzmanı olarak görev yapacağı açıklandı. Haberimizde Kızılay başvuru şartlarını ve başvuru ekranını görebilirsiniz. Kızılay'ın teşkilatı, Genel merkez ve şubelerden oluşur. Kızılay'ın Genel Müdürlük teşkilatı dışında kalan bütün kademelerindeki görevler fahridir. İşte KPSS şartsız Kızılay personel alım ilanı ve başvuru şartları...

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KIZILAY'A PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞLADI

Yayımlanan Kızılay personel alımı ilanına başvurular internet üzerinden başladı.

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